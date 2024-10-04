Генсек ООН Гутерриш примет участие в саммите БРИКС
Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани. Об этом сообщил глава информцентра всемирной организации в России Владимир Кузнецов.
«Мне очень приятно быть в Казани, которая вот уже через три недели будет принимать саммит стран БРИКС, где будет в качестве приглашенного лица принимать участие и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш», – сказал он, выступая на открытии проекта «Казанские диалоги» (цитата по ТАСС).
Саммит БРИКС состоится 22-24 октября. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия.
Свое участие в саммите уже подтвердили представители более 30 государств, а также некоторые руководители международных организаций, рассказал заместитель министра иностранных дел, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. В Казань, в частности, приедет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.