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США предупредили об угрозах в связи с годовщиной атаки «Хамаса» на Израиль

Ведомости

На фоне предстоящей годовщины нападения группировки «Хамас» на Израиль и напряженности на Ближнем Востоке возможны акты насилия со стороны экстремистов, предупредили ФБР и министерство внутренней безопасности США в совместном заявлении.

«За последний год мы наблюдали насильственную экстремистскую деятельность и преступления на почве ненависти США, связанные с конфликтом. Еврейские, мусульманские или арабские учреждения <...> представляют собой привлекательные цели для насильственных нападений или ложных угроз», – говорится в заявлении. 

Отмечается, что преступники могут рассматривать годовщину атаки «Хамаса» как возможность организовать нападение или «другую незаконную деятельность», а экстремисты, как ожидается, будут призывать террористов совершать насилие в Штатах. 

Утром 7 октября 2023 г. в еврейский праздник шаббат боевики палестинской группировки «Хамас» выпустили несколько тысяч ракет по южным и центральным израильским городам, а затем прорвали укрепленную границу и проникли в приграничные населенные пункты, похитив более 200 человек. Жертвами палестинской атаки стали порядка 1200 израильтян, еще более 41 000 жителей Газы погибли в ходе ответного наступления израильской армии.

Заявление ФБР опубликовано также на фоне ударов Израиля по штаб-квартире группировки «Хезболла» в Ливане и ракетных атак Ирана по еврейскому государству. По данным CNN, полиция в США в ответ на напряженность на Ближнем Востоке, предстоящую годовщину атаки и еврейские праздники усилила патрулирование вокруг еврейских и мусульманских учреждений. По словам источника, полиция Нью-Йорка и штата также проведет миссии по обнаружению взрывчатых веществ на мостах и в тоннелях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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