США предупредили об угрозах в связи с годовщиной атаки «Хамаса» на Израиль
На фоне предстоящей годовщины нападения группировки «Хамас» на Израиль и напряженности на Ближнем Востоке возможны акты насилия со стороны экстремистов, предупредили ФБР и министерство внутренней безопасности США в совместном заявлении.
«За последний год мы наблюдали насильственную экстремистскую деятельность и преступления на почве ненависти США, связанные с конфликтом. Еврейские, мусульманские или арабские учреждения <...> представляют собой привлекательные цели для насильственных нападений или ложных угроз», – говорится в заявлении.
Отмечается, что преступники могут рассматривать годовщину атаки «Хамаса» как возможность организовать нападение или «другую незаконную деятельность», а экстремисты, как ожидается, будут призывать террористов совершать насилие в Штатах.
Утром 7 октября 2023 г. в еврейский праздник шаббат боевики палестинской группировки «Хамас» выпустили несколько тысяч ракет по южным и центральным израильским городам, а затем прорвали укрепленную границу и проникли в приграничные населенные пункты, похитив более 200 человек. Жертвами палестинской атаки стали порядка 1200 израильтян, еще более 41 000 жителей Газы погибли в ходе ответного наступления израильской армии.
Заявление ФБР опубликовано также на фоне ударов Израиля по штаб-квартире группировки «Хезболла» в Ливане и ракетных атак Ирана по еврейскому государству. По данным CNN, полиция в США в ответ на напряженность на Ближнем Востоке, предстоящую годовщину атаки и еврейские праздники усилила патрулирование вокруг еврейских и мусульманских учреждений. По словам источника, полиция Нью-Йорка и штата также проведет миссии по обнаружению взрывчатых веществ на мостах и в тоннелях.