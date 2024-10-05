США предупредили об угрозах в связи с годовщиной атаки «Хамаса» на Израиль

Заявление ФБР опубликовано также на фоне ударов Израиля по штаб-квартире группировки «Хезболла» в Ливане и ракетных атак Ирана по еврейскому государству. По данным CNN, полиция в США в ответ на напряженность на Ближнем Востоке, предстоящую годовщину атаки и еврейские праздники усилила патрулирование вокруг еврейских и мусульманских учреждений. По словам источника, полиция Нью-Йорка и штата также проведет миссии по обнаружению взрывчатых веществ на мостах и в тоннелях.