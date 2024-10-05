Emirates продлила временные ограничения на полеты в Иран и Ирак до 7 октября
Аиакомпания Emirates продлила до 7 октября временные ограничения на полеты в Иран и Ирак. Отмененные рейсы в Иорданию возобновятся с 6 октября. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.
Авиакомпания также сообщила о продлении отмены рейсов по маршруту Дубай – Бейрут до 15 октября.
3 октября официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что действие ограничений на полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака продлится до 3 ноября. 1 октября Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в эти страны до особого распоряжения.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.