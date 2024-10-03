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Росавиация продлила ограничения на полеты над Израилем и Ираном

Ведомости

Действие ограничений на полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака продлится до 3 ноября, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Уточняется, что выпущенный 2 октября NOTAM Росавиации будет действовать до 02:59 мск 3 ноября 2024 г.

«В случае изменений в рекомендациях по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака агентство о них проинформирует», – говорится в сообщении регулятора.

1 октября Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак до особого распоряжения. Сообщение было опубликовано «в связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов» в воздушном пространстве этих стран. 2 октября ведомство рекомендовало российским авиакомпаниям выполнять полеты в аэропорты Израиля и Ирана, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака в определенные часы 2 и 3 октября. 

В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Вечером того же дня Иран ударил по территории Израиля ракетами. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявляли, что ракетный удар является ответом на убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. По данным израильских СМИ, Иран выпустил сотни ракет. Израильская сторона пообещала ответить на иранский удар.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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