Росавиация продлила ограничения на полеты над Израилем и Ираном

В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Вечером того же дня Иран ударил по территории Израиля ракетами. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявляли, что ракетный удар является ответом на убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. По данным израильских СМИ, Иран выпустил сотни ракет. Израильская сторона пообещала ответить на иранский удар.