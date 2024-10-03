Росавиация продлила ограничения на полеты над Израилем и Ираном
Действие ограничений на полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака продлится до 3 ноября, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Уточняется, что выпущенный 2 октября NOTAM Росавиации будет действовать до 02:59 мск 3 ноября 2024 г.
«В случае изменений в рекомендациях по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака агентство о них проинформирует», – говорится в сообщении регулятора.
1 октября Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак до особого распоряжения. Сообщение было опубликовано «в связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов» в воздушном пространстве этих стран. 2 октября ведомство рекомендовало российским авиакомпаниям выполнять полеты в аэропорты Израиля и Ирана, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака в определенные часы 2 и 3 октября.
В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Вечером того же дня Иран ударил по территории Израиля ракетами. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявляли, что ракетный удар является ответом на убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. По данным израильских СМИ, Иран выпустил сотни ракет. Израильская сторона пообещала ответить на иранский удар.