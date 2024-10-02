Росавиация рекомендовала временные окна для полетов на Ближнем Востоке
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям выполнять полеты в аэропорты Израиля и Ирана, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака в период с 15:30 до 19:00 мск 2 октября и 9:00 до 19:00 мск 3 октября. Об этом сообщили в ведомстве.
«При полетах через воздушное пространство этих стран рекомендуется проявлять повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты, опубликованные в NOTAM, выпущенных авиационными властями этих государств», – добавил в Росавиации.
1 октября Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак до особого распоряжения. Ведомство опубликовало сообщение на фоне иранских ракетных ударов по Израилю вечером 1 октября. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что ракетный удар является ответом на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.
В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».