Росавиация рекомендовала воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале ведомства.
Как следует из сообщения, рекомендовано дождаться особого распоряжения. Росавиация опубликовала сообщение на фоне иранских ракетных ударов по Израилю вечером 1 октября. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что ракетный удар является ответом на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. По данным израильских СМИ, Иран выпустил сотни ракет. Израильская сторона пообещала ответить на иранский удар.
В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».