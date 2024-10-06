Назван самый высокооплачиваемый глава государства

В число мировых лидеров с самыми низкими зарплатами вошли президенты Шри-Ланки ($3900), Нигерии ($2200), а также лидеры Вьетнама и Пакистана. Президентская зарплата в Шри-Ланке снизилась на фоне обесценивания ланкийской рупии по отношению к доллару, поясняет Forbes. Аналогичная ситуация сложилась в Нигерии, где еще в 2023 г. глава государства в пересчете на доллары США получал $6300, тогда как в августе текущего года размер оплаты упал до $2200.