Назван самый высокооплачиваемый глава государства

Назван самый высокооплачиваемый глава государстваИм оказался премьер Сингапура Лоуренс Вонг
Годовая зарплата премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга эквивалентна почти $1,69 млн, что делает его лидером среди самых высокооплачиваемых глав государств. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные сайта PoliticalSalaries.
«Его вознаграждение значительно опережает занимающую второе место Виолу Амхерд, президента Швейцарии, которая зарабатывает более $570 000 в год», – говорится в статье.
В перечень глав государств с высокими зарплатами попало много политиков из англоязычных стран, указывает издание. Так, американский президент Джо Байден зарабатывает $400 000 в год – это меньше, чем доходы премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе ($413 000), но больше, чем зарплата премьеров Новой Зеландии и Канады Кристофера Люксона и Джастина Трюдо.
Канцлера Австрии Карла Нехаммера поместили на пятую строчку с зарплатой $317 000, в то время как его немецкий коллега Олаф Шольц заработал за тот же период $293 000.
В число мировых лидеров с самыми низкими зарплатами вошли президенты Шри-Ланки ($3900), Нигерии ($2200), а также лидеры Вьетнама и Пакистана. Президентская зарплата в Шри-Ланке снизилась на фоне обесценивания ланкийской рупии по отношению к доллару, поясняет Forbes. Аналогичная ситуация сложилась в Нигерии, где еще в 2023 г. глава государства в пересчете на доллары США получал $6300, тогда как в августе текущего года размер оплаты упал до $2200.