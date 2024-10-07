Политологи проанализировали динамику образа Владимира Путина

В период первого премьерства и первого президентского срока Владимира Путина (1999 – 2004) главным вызовом для него было само сохранение государства и формирование дееспособного централизованного управленческого аппарата в противостоянии сторонникам олигархической модели и террористическим атакам, отмечают политологи. Второй президентский срок Путина (2004 – 2008) «был периодом внутриэлитной консолидации, наибольших экономических успехов и в то же время нарастающего напряжения в отношениях с Западом на фоне серии “цветных революций” по периметру страны, расширения НАТО на Восток, что привело сначала к публичному кризису в отношениях (Мюнхенская речь 2007 года), а затем и к российско-грузинской войне (2008)».