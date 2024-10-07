Политологи проанализировали динамику образа Владимира Путина
Владимир Путин начал свое президентство в 2000 г. в архетипическом образе «воина», с годами стал полноправным «правителем», а сейчас вносит правки в мироустройство, создавая новый мировой порядок в роли «творца». К такому выводу пришли эксперты «Минченко консалтинга» в докладе «Динамика образа Владимира Путина. От воина к правителю-творцу» (есть у «Ведомостей»).
В период первого премьерства и первого президентского срока Владимира Путина (1999 – 2004) главным вызовом для него было само сохранение государства и формирование дееспособного централизованного управленческого аппарата в противостоянии сторонникам олигархической модели и террористическим атакам, отмечают политологи. Второй президентский срок Путина (2004 – 2008) «был периодом внутриэлитной консолидации, наибольших экономических успехов и в то же время нарастающего напряжения в отношениях с Западом на фоне серии “цветных революций” по периметру страны, расширения НАТО на Восток, что привело сначала к публичному кризису в отношениях (Мюнхенская речь 2007 года), а затем и к российско-грузинской войне (2008)».
Период тандема Владимира Путина и Дмитрия Медведева (2008 – 2012, когда Путин занимал пост премьер-министра, а Медведев – президента) стал временем поиска новой модели развития страны и ее роли в глобальном мировом порядке, говорится в докладе. Третий президентский срок (2012 – 2018) Путин начал не с внешнеполитической активности, а с масштабного социального разворота, выразившегося в так называемых майских указах, отмечают политологи. При этом «Евромайдан» 2014 г. вынудил сосредоточиться на реагировании на полномасштабный внешний вызов, говорится в докладе «Минченко консалтинга».
«К началу четвертого срока Путина (2018 – 2024), когда казалось, что неблагоприятная внешнеполитическая конъюнктура стабилизировалась, ключевым стал вызов обновления системы и определенной усталости избирателей. А кампания 2024 г. проходила в условиях горячей фазы конфликта с Западом и его прокси», — считают эксперты. В докладе говорится, что образ «правителя» остается сейчас базовым и органичным для Путина. «Он продолжает балансировать между “правителем-воином” (для внешней аудитории), “заботливым правителем” (для своей ядерной внутренней аудитории) и “правителем-творцом” (для наиболее включенной в политические процессы аудитории внутри страны и вовне ее)», — отмечают политологи.
Образ Путина действительно динамично менялся за годы, что он провел в власти, реагируя на изменения ситуации в стране и мире, согласен глава ВЦИОМа Валерий Федоров.