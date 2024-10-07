СМИ: США предложили Израилю компенсацию за отказ атаковать объекты в Иране
Администрация президента США Джо Байдена предложила Израилю «компенсационный пакет», если он воздержится от нападения на определенные цели в Иране. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник с израильской стороны.
В ходе переговоров официальные лица США предложили своим израильским коллегам дипломатическую поддержку и дополнительную военную помощь, если они не будут атаковать определенные цели на территории Ирана.
«Мы внимательны к Соединенным Штатам, нашим союзникам, и всегда готовы их выслушать. В то же время мы сделаем все возможное, чтобы защитить израильских граждан и безопасность Израиля», – заявил источник.
23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Стрелы севера» на юге Ливана. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проводить ограниченные наземные рейды в южных районах страны. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Тель-Авив заявлял о подготовке ответа Тегерану.