Бжания в поздравлении Путину поблагодарил его за признание независимости Абхазии
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте президента республики.
«От имени народа Абхазии и от себя лично поздравляю вас с днем рождения! Вы являетесь выдающимся и авторитетным мировым лидером на современном этапе истории», – отметил Бжания.
Президент Абхазии заметил, что под руководством Путина в России произошли эпохальные перемены. Страна достигла больших высот и заняла особое место на международной арене. По его словам, народ республики благодарен российскому лидеру за вклад в признание независимости Абхазии, поддержание мира, обеспечение безопасности и участие в оказании помощи в социально-экономическом развитии страны. Отношения между Россией и Абхазией служат примером крепкой дружбы и взаимного уважения, отметил Бжания.
В ночь на 8 августа 2008 г. Грузия атаковала город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой (Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость в 1990-е гг.). Тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев объявил об «операции по принуждению грузинской стороны к миру» в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта. Она завершилась 12 августа. Спустя две недели Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия же по-прежнему считает их своими территориями.
7 октября Путину исполняется 72 года. Это 20-й день рождения Путина на посту президента. В Кремле сообщили, что в этот день праздничных мероприятий не планируется. В первой половине дня у главы государства пройдут непубличные встречи, а вечером он встретится с главами государств СНГ, поскольку на следующей неделе будет заседание Совета глав государств – участников Содружества.