Бжания в поздравлении Путину поблагодарил его за признание независимости Абхазии

В ночь на 8 августа 2008 г. Грузия атаковала город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой (Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость в 1990-е гг.). Тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев объявил об «операции по принуждению грузинской стороны к миру» в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта. Она завершилась 12 августа. Спустя две недели Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия же по-прежнему считает их своими территориями.