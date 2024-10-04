В Кремле не планируются праздничные мероприятия в день рождения Путина
В день рождения президента России Владимира Путина, 7 октября, в Кремле не планируется праздничных мероприятий, глава государства будет работать, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Там особо праздничного ничего не будет. У него [Путина] будут в первой половине дня рабочие встречи, тоже закрытые, непубличные», – сказал Песков.
По словам представителя Кремля, вечером 7 октября у президента состоится встреча с главами государств СНГ, так как на следующей неделе будет заседание Совета глав государств – участников Содружества – полноформатное, с «достаточно полной повесткой дня». Песков пообещал сообщить дополнительную информацию позже.
7 октября Путину исполнится 72 года. В прошлом году президента поздравили главы российских регионов и городов, опубликовав у себя в соцсетях поздравления, адресованные главе государства. В субъектах РФ Путина назвали сильным лидером, которого уважают во всем мире.