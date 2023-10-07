Как губернаторы и политики поздравили Путина с днем рождения

«С вашим именем жители нашей страны связывают то, что считают самым главным для России: мощь, силу, стабильность, веру в будущее и уверенное развитие! В эти сложные дни вы являетесь для нас примером силы духа, любви к Родине и каждому ее жителю, особенно к тем ее жителям, которым трудно. Белгородская область ощущает ваши внимание и заботу!» – написал у себя в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.