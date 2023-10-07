Как губернаторы и политики поздравили Путина с днем рождения

Как губернаторы и политики поздравили Путина с днем рожденияВ регионах назвали президента сильным лидером, которого уважают во всем мире
Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения, сегодня ему исполнился 71 год. По этому случаю главы российских регионов и городов у себя в соцсетях опубликовали поздравления, адресованные главе государства. Они рассказали, за какие качества ценят президента, и назвали связанные с его именем достижения. «Ведомости» собрали некоторые из поздравлений.
Традиционно с днем рождения Путина поздравил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что под руководством президента Россия и ее столица «прошли через множество испытаний, преодолели множество вызовов». Сегодня Россия обязательно победит, отметил Собянин. По его словам, «у руля нашего государства стоит уверенный, опытный, мужественный и любящий страну человек».
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что с именем Путина связано «возрождение страны, сохранение ее целостности, духовности и патриотизма, отстаивание правды и справедливости». Он напомнил о «поистине исторических событиях» – присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Коснулся в своем поздравлении Беглов и «позитивных изменений» в Петербурге. По его словам, во всех таких переменах «неизменно виден почерк президента-ленинградца». «Он всегда помогает родному городу. Жители с гордостью и признательностью называют свой город городом президента», – написал Беглов.
Глава Иркутской области Игорь Кобзев назвал Путина примером крепости духа, мудрости и ответственности. Он рассказал, что благодаря помощи главы государства 1 сентября в Иркутске открылось суворовское училище – первое за Уралом. Указал Кобзев и на увеличение господдержки Иркутского авиазавода, который выпускает новый магистральный лайнер МС-21. Отдельно Кобзев рассказал про автопробег, организованный в Иркутске «простыми жителями» в честь президента. По улицам столицы региона проехала колонна из 70 машин с флагами, губернатор тоже участвовал в акции.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев заявил в своем поздравлении, что в регионе гордятся президентом, ведь под его руководством Россия «поистине возродилась как великая держава». Он поблагодарил российского лидера за постоянное и внимательное отношение к Якутии, отметив, что Путин может рассчитывать на поддержку «каждого якутянина». Николаев пожелал Путину долголетия, успехов и «крепкого, как якутский алмаз, здоровья».
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов коротко обратился к Путину в своем Telegram-канале с пожеланиями президенту здоровья, а России – развития. Сделал он это на татарском языке, а пост сопроводил видео с поздравлением Героя России Расима Баксикова, который от имени военнослужащих назвал главу государства «опорой страны».
Поздравления от глав приграничных территорий
«С вашим именем жители нашей страны связывают то, что считают самым главным для России: мощь, силу, стабильность, веру в будущее и уверенное развитие! В эти сложные дни вы являетесь для нас примером силы духа, любви к Родине и каждому ее жителю, особенно к тем ее жителям, которым трудно. Белгородская область ощущает ваши внимание и заботу!» – написал у себя в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Курский губернатор Роман Старовойт в своем лаконичном поздравлении отметил, что Путин «остается всегда на связи и поддерживает наш регион». Он пожелал имениннику крепкого здоровья и сил, а россиянам – «скорейшей победы и мирного неба над головой».
Благодарность за «возвращение домой»
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал президента и верховного главнокомандующего выдающимся государственным деятелем современности. По его мнению, Путин - это сильный и мудрый лидер, которого «знают и уважают во всем мире», а Россия под его руководством прошла «огромный путь от упадка и хаоса к возрождению и величию». Все колоссальные достижения, все успехи и победы страны за последние 20 лет связаны с именем Путина, убежден Аксенов.
«Наш национальный лидер сыграл ключевую роль в судьбе Крыма и крымчан, в судьбе жителей новых российских регионов. Мы вернулись домой, мы строим будущее, мы развиваемся, мы всегда будем благодарны президенту и поддерживаем все его решения», – написал глава Крыма.
Поздравления и благодарности опубликовал также каждый из четырех глав регионов, которые стали российскими год назад, – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В частности, херсонский губернатор Владимир Сальдо заявил, что Путин «уделяет возвращенным регионам повышенное внимание, благодаря чему они получили мощный импульс развития».
«Это такая Богом данная особенность России, что в самые тяжелые периоды приходят государственные деятели исторического масштаба, выводящие страну на путь созидания и развития. В новейшее время таким стал Владимир Владимирович», – написал Сальдо.
Глава ДНР Денис Пушилин назвал Путина «бесспорным лидером, ведущим Россию вперед». По его мнению, глава государства «скрепляет общество фундаментальными ценностями – патриотизмом, верностью Родине, святым исполнением долга, следованием нравственным идеалам, укреплением института семьи, приоритетностью созидательного труда, милосердия, справедливости, взаимопомощи, исторической памяти, единства народов суверенной России».
А лидер ЛНР Леонид Пасечник уверен: президент «всегда четко видит цель и пути ее достижения, он искренне любит свою страну и людей, которые в ней живут». Россию же глава региона назвал «лидером свободного мира», независимой и сильной страной, которая защищает «высшие духовно-нравственные ценности и принципы».
Госдума призывает к консолидации
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении предложил вспомнить, какой была Россия до того, как Путин стал главой государства. В стране царили разруха, экономический упадок, социальные обязательства перед гражданами не выполнялись, а Россия была на пороге очередного развала, перечисляет Володин. Но президент спас страну и сделал ее сильной, убежден спикер нижней палаты парламента. По его мнению, неслучайно США и ЕС, «желая развалить Российскую Федерацию, остановить ее развитие, в первую очередь пытаются наносить удары по нашему президенту».
«Мы все это должны понимать: наш ответ – консолидация общества вокруг Владимира Владимировича Путина», – заключил Володин.
Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов убежден, что в лице Путина Россия обрела «самого эффективного и дальновидного руководителя в современной истории». Он также назвал действующего президента «поборником традиционных духовно-нравственных ценностей», которые чтут представители всего многонационального народа России. Страна стала пятой экономикой в мире и продолжает наращивать свой разносторонний потенциал, добавил Миронов.
«На ваши плечи легло и непростое решение о начале специальной военной операции, альтернативы которой, к сожалению, не было. Наше общество сегодня как никогда консолидировано, чувствует свою силу, основанную на ключевых понятиях о правде и справедливости», – написал в Telegram-канале Миронов.
Председатель комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн в своем поздравлении вспомнил о прежних правителях России. Он рассказал, что все «великие смуты, катаклизмы, потери земель» происходили лишь при слабых руководителях, а с сильными лидерами Россия «совершала рывок».
«В ХХ в. два слабых правителя (Николай II, Горбачев) довели страну до развала и тотальной катастрофы Но история распорядилась так, что в последний год того же века – пришел Путин. Он взял на себя, без преувеличения, миссию историческую», – написал Хинштейн, добавив, что «санкции и СВО рано или поздно все равно закончатся, а Крым и Новороссия – останутся в родной гавани навсегда».
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев опубликовал поздравление другого характера. Он заявил, что жизни многих людей бывают омрачены «потерями, травмами, болезнями и даже войнами», поэтому они «взывают к высшим силам в надежде получить защиту и избавление».
«Но высшие силы или боги не исполнят историческую миссию за нас. Для этого нужны люди с особенной силой, стойкостью и разумом, чтобы под их руководством народы и поколения могли преодолеть любые испытания. Я желаю вам здоровья и всего, что нужно сейчас, чтобы провести страну через те испытания, которые выпали на вашу историческую «вахту», – заключил Нечаев.