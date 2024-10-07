Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Посольство России считает ситуацию на Ближнем Востоке близкой к критической

Число погибших в секторе Газа достигло 41 909 человек
Ведомости

Посольство России в Израиле в связи с годовщиной нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории страны 7 октября 2023 г. потребовало скорейшего политического урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщается в комментарии российского диппредставительства.

Посольство выразило соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших, среди которых были и граждане РФ. Отмечается, что террористические методы не могут быть оправданы. В диппредставительстве указали на неприемлемость проявления насилия в любых формах по отношению к гражданскому населению.

«Осуждаем данное террористическое нападение, убийство мирных граждан, взятие в заложники женщин, стариков и детей. Выступаем за скорейшее освобождение всех удерживаемых лиц, в том числе наших соотечественников. Продолжим прилагать все необходимые для этого усилия», – говорится в сообщении.

В посольстве убеждены, что нынешняя ситуация близка к катастрофической и должна быть урегулирована политико-дипломатическим путем при участии стран Ближнего Востока, поддержке СБ ООН и внерегиональных держав.

В августе СМИ писали, что «Хамас» и Израиль сигнализируют о близости второго перемирия в секторе Газа с начала войны в октябре 2023 г. The New York Times со ссылкой на американских и израильских чиновников писала, что власти Израиля и руководство «Хамаса» не могут достичь соглашения о перемирии в анклаве из-за неспособности договориться об обмене заключенными и выводе войск с юга анклава из районов вдоль Филадельфийского коридора.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за год ведения боевых действий достигло 41 909 человек.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных