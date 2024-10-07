Посольство России считает ситуацию на Ближнем Востоке близкой к критической

Посольство России считает ситуацию на Ближнем Востоке близкой к критическойЧисло погибших в секторе Газа достигло 41 909 человек
Посольство России в Израиле в связи с годовщиной нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории страны 7 октября 2023 г. потребовало скорейшего политического урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщается в комментарии российского диппредставительства.
Посольство выразило соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших, среди которых были и граждане РФ. Отмечается, что террористические методы не могут быть оправданы. В диппредставительстве указали на неприемлемость проявления насилия в любых формах по отношению к гражданскому населению.
«Осуждаем данное террористическое нападение, убийство мирных граждан, взятие в заложники женщин, стариков и детей. Выступаем за скорейшее освобождение всех удерживаемых лиц, в том числе наших соотечественников. Продолжим прилагать все необходимые для этого усилия», – говорится в сообщении.
В посольстве убеждены, что нынешняя ситуация близка к катастрофической и должна быть урегулирована политико-дипломатическим путем при участии стран Ближнего Востока, поддержке СБ ООН и внерегиональных держав.
В августе СМИ писали, что «Хамас» и Израиль сигнализируют о близости второго перемирия в секторе Газа с начала войны в октябре 2023 г. The New York Times со ссылкой на американских и израильских чиновников писала, что власти Израиля и руководство «Хамаса» не могут достичь соглашения о перемирии в анклаве из-за неспособности договориться об обмене заключенными и выводе войск с юга анклава из районов вдоль Филадельфийского коридора.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за год ведения боевых действий достигло 41 909 человек.