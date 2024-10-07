Посольство России считает ситуацию на Ближнем Востоке близкой к критической

В августе СМИ писали, что «Хамас» и Израиль сигнализируют о близости второго перемирия в секторе Газа с начала войны в октябре 2023 г. The New York Times со ссылкой на американских и израильских чиновников писала, что власти Израиля и руководство «Хамаса» не могут достичь соглашения о перемирии в анклаве из-за неспособности договориться об обмене заключенными и выводе войск с юга анклава из районов вдоль Филадельфийского коридора.