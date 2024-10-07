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МИД РФ продолжит работу по освобождению заложников в Газе

Ведомости

Россия продолжит работу по освобождению заложников в секторе Газа. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов на встрече с родителями погибшего гражданина РФ Александра Лобанова, находившегося в заложниках у радикальной группировки «Хамас».

В беседе также приняла участие посол Израиля в Москве Симона Гальперин. От имени руководства МИДа России родным и близким Лобанова были выражены искренние соболезнования. Российская сторона подтвердила, что комплексная работа по освобождению заложников будет продолжена.

31 августа в подземном комплексе Рафаха были найдены тела шестерых заложников. По данным израильской армии, их убили представители «Хамаса» в условиях наступления военных Израиля. Среди погибших был Лобанов, который в день нападения террористов работал барменом на музыкальном фестивале Nova на юге Израиля.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за год ведения боевых действий достигло 41 909 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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