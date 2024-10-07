МИД РФ продолжит работу по освобождению заложников в Газе
Россия продолжит работу по освобождению заложников в секторе Газа. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов на встрече с родителями погибшего гражданина РФ Александра Лобанова, находившегося в заложниках у радикальной группировки «Хамас».
В беседе также приняла участие посол Израиля в Москве Симона Гальперин. От имени руководства МИДа России родным и близким Лобанова были выражены искренние соболезнования. Российская сторона подтвердила, что комплексная работа по освобождению заложников будет продолжена.
31 августа в подземном комплексе Рафаха были найдены тела шестерых заложников. По данным израильской армии, их убили представители «Хамаса» в условиях наступления военных Израиля. Среди погибших был Лобанов, который в день нападения террористов работал барменом на музыкальном фестивале Nova на юге Израиля.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за год ведения боевых действий достигло 41 909 человек.