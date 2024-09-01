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В Газе обнаружено тело взятого в заложники россиянина

Ведомости

В секторе Газа найдены и опознаны тела шести человек, взятых в заложники 7 октября 2023 г. боевиками «Хамаса». Среди погибших Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала россиянина Александра Лобанова.

«В субботу Армия обороны Израиля и ISA обнаружили и извлекли тела заложников Кармель Гат, Идена Йерушалми, Херша Голдберга-Полина, Александра Лобанова, Алмога Саруси и старшего сержанта Ори Данино», – говорится в сообщении.

Тела этих заложников были обнаружены в подземном туннеле в районе Рафаха и возвращены на израильскую территорию.

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.

8 июня ЦАХАЛ объявила об освобождении четырех заложников в Нусейрате – ими стали Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и уроженец России Андрей Козлов. Все они были захвачены радикальной палестинской группировкой «Хамас» в октябре 2023 г.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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