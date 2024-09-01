В Газе обнаружено тело взятого в заложники россиянина
В секторе Газа найдены и опознаны тела шести человек, взятых в заложники 7 октября 2023 г. боевиками «Хамаса». Среди погибших Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала россиянина Александра Лобанова.
«В субботу Армия обороны Израиля и ISA обнаружили и извлекли тела заложников Кармель Гат, Идена Йерушалми, Херша Голдберга-Полина, Александра Лобанова, Алмога Саруси и старшего сержанта Ори Данино», – говорится в сообщении.
Тела этих заложников были обнаружены в подземном туннеле в районе Рафаха и возвращены на израильскую территорию.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.
8 июня ЦАХАЛ объявила об освобождении четырех заложников в Нусейрате – ими стали Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и уроженец России Андрей Козлов. Все они были захвачены радикальной палестинской группировкой «Хамас» в октябре 2023 г.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.