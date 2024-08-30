Министр обороны Израиля предупредил об угрозе войны на несколько фронтов
Министр обороны Израиля Йоав Галант на заседании военного кабинета предупредил об угрозе войны на нескольких фронтах. Об этом сообщил The Times of Israel.
В представленном на заседании документе Галант призвал к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа в обмен на возвращение израильских заложников, удерживаемых в анклаве. По его мнению, это может предотвратить региональную войну с шиитским движением «Хезболла» и повысить вероятность того, что Иран отложит планы мести за убийство в Тегеране главы политбюро палестинского «Хамаса» Исмаила Хании.
Если сделка не будет достигнута, Израиль ждут тяжелые последствия, в частности, неминуемое перерастание в войну на несколько фронтов, подчеркнул Галант.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.
6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал провести совместную атаку на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. Впоследствии СМИ сообщали, что ответная атака Ирана и подконтрольных ему группировок могла быть отложена на фоне переговоров об урегулировании конфликта в секторе Газа.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.