Министр обороны Израиля предупредил об угрозе войны на несколько фронтов

В представленном на заседании документе Галант призвал к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа в обмен на возвращение израильских заложников, удерживаемых в анклаве. По его мнению, это может предотвратить региональную войну с шиитским движением «Хезболла» и повысить вероятность того, что Иран отложит планы мести за убийство в Тегеране главы политбюро палестинского «Хамаса» Исмаила Хании.