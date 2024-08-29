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Канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о гуманитарных паузах в Газе

Ведомости

Израиль не соглашался на гуманитарное прекращение огня в секторе Газа для вакцинации детей от полиомиелита, это ложная информация, говорится в сообщении канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

«Сообщение 13-го канала израильского телевидения о согласии Израиля на гуманитарное прекращение огня в секторе Газа является ложным. Это не прекращение огня с целью вакцинации от полиомиелита, а лишь выделение определенных районов в секторе», – отметили в канцелярии (цитата по «РИА Новости»).

25 августа сообщалось, что детский фонд ООН (UNICEF) в Палестине проведет кампанию вакцинации от полиомиелита, в рамках которой планируется привить более 640 000 детей в секторе Газа. 18 августа БАПОР сообщало, что общая площадь гуманитарной зоны в секторе Газа сократилась до 11% территории анклава.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа в конце июля – начале августа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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