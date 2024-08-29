Канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о гуманитарных паузах в Газе

«Сообщение 13-го канала израильского телевидения о согласии Израиля на гуманитарное прекращение огня в секторе Газа является ложным. Это не прекращение огня с целью вакцинации от полиомиелита, а лишь выделение определенных районов в секторе», – отметили в канцелярии (цитата по «РИА Новости»).