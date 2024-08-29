Канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о гуманитарных паузах в Газе
Израиль не соглашался на гуманитарное прекращение огня в секторе Газа для вакцинации детей от полиомиелита, это ложная информация, говорится в сообщении канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
«Сообщение 13-го канала израильского телевидения о согласии Израиля на гуманитарное прекращение огня в секторе Газа является ложным. Это не прекращение огня с целью вакцинации от полиомиелита, а лишь выделение определенных районов в секторе», – отметили в канцелярии (цитата по «РИА Новости»).
25 августа сообщалось, что детский фонд ООН (UNICEF) в Палестине проведет кампанию вакцинации от полиомиелита, в рамках которой планируется привить более 640 000 детей в секторе Газа. 18 августа БАПОР сообщало, что общая площадь гуманитарной зоны в секторе Газа сократилась до 11% территории анклава.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа в конце июля – начале августа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.