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UNICEF вакцинирует от полиомиелита более 640 000 детей в секторе Газа

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Детский фонд ООН (UNICEF) в Палестине проведет кампанию вакцинации от полиомиелита, в рамках которой планируется привить более 640 000 детей в секторе Газа. Об этом сообщается на странице фонда в соцсети X.

«Сегодня UNICEF доставит в Газу 1,2 млн доз вакцин от полиомиелита. Вместе со Всемирной организацией здравоохранения и Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и другими партнерами мы планируем вакцинировать более 640 000 детей», – сказано в сообщении.

18 августа БАПОР сообщило о сокращении общей площади гуманитарной зоны в секторе Газа до 11% территории анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.

6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал провести совместную атаку на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. Впоследствии СМИ сообщали, что ответная атака Ирана и подконтрольных ему группировок могла быть отложена на фоне переговоров об урегулировании конфликта в секторе Газа. Очередные непрямые переговоры между «Хамасом» и Израилем прошли 15 августа в Дохе. Палестинские боевики не согласились с предложением о прекращении огня и обмене заложниками из-за условия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оставить Армию обороны Израиля в Филадельфийском коридоре. 24 августа стало известно, что делегация группировки прибудет в Каир, чтобы заслушать результаты переговоров по ситуации в анклаве.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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