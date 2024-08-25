UNICEF вакцинирует от полиомиелита более 640 000 детей в секторе Газа

6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал провести совместную атаку на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. Впоследствии СМИ сообщали, что ответная атака Ирана и подконтрольных ему группировок могла быть отложена на фоне переговоров об урегулировании конфликта в секторе Газа. Очередные непрямые переговоры между «Хамасом» и Израилем прошли 15 августа в Дохе. Палестинские боевики не согласились с предложением о прекращении огня и обмене заложниками из-за условия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оставить Армию обороны Израиля в Филадельфийском коридоре. 24 августа стало известно, что делегация группировки прибудет в Каир, чтобы заслушать результаты переговоров по ситуации в анклаве.