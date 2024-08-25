UNICEF вакцинирует от полиомиелита более 640 000 детей в секторе Газа
Детский фонд ООН (UNICEF) в Палестине проведет кампанию вакцинации от полиомиелита, в рамках которой планируется привить более 640 000 детей в секторе Газа. Об этом сообщается на странице фонда в соцсети X.
«Сегодня UNICEF доставит в Газу 1,2 млн доз вакцин от полиомиелита. Вместе со Всемирной организацией здравоохранения и Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и другими партнерами мы планируем вакцинировать более 640 000 детей», – сказано в сообщении.
18 августа БАПОР сообщило о сокращении общей площади гуманитарной зоны в секторе Газа до 11% территории анклава.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.
6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал провести совместную атаку на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. Впоследствии СМИ сообщали, что ответная атака Ирана и подконтрольных ему группировок могла быть отложена на фоне переговоров об урегулировании конфликта в секторе Газа. Очередные непрямые переговоры между «Хамасом» и Израилем прошли 15 августа в Дохе. Палестинские боевики не согласились с предложением о прекращении огня и обмене заложниками из-за условия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оставить Армию обороны Израиля в Филадельфийском коридоре. 24 августа стало известно, что делегация группировки прибудет в Каир, чтобы заслушать результаты переговоров по ситуации в анклаве.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.