БАПОР: площадь гуманитарной зоны в секторе Газа сократилась до 11%
Общая площадь гуманитарной зоны в секторе Газа сократилась до 11% территории анклава. Об этом в соцсети X сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
«Тысячи семей продолжают покидать сектор Газа, поскольку израильские власти издают новые распоряжения об эвакуации. Так называемая «гуманитарная зона» сократилась всего до 11% территории анклава», – сказано в сообщении.
18 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в течение суток 20 палестинских радикалов в ходе рейдов в городе Рафах на юге Газы. Израильские войска уничтожили инфраструктуру радикалов и обнаружили пулеметы, автоматы, гранаты, военную технику.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.
После убийства руководства группировок Иран и «Хезболла» пообещали нанести Израилю жесткий ответ. В то же время в Египте и Катаре проходят переговоры о прекращении огня в секторе Газа, где боевые действия продолжаются с октября 2023 г. Официальный представитель египетского президента Ахмед Фахми 16 августа сообщил, что новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе пройдет в Каире в течение недели.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.