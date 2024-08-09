Израиль начал операцию в Хан-Юнисе на юге Газы
Армия Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщила пресс-служба ведомства. По ее информации, Израиль получил разведданные, указывающие на «присутствие террористов».
«Боевые вертолеты и авиация ВВС во взаимодействии с огневым центром дивизии атаковали более 30 террористических объектов "Хамаса" в Хан-Юнисе», – говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что среди атакованных целей есть склады оружия и места сбора членов радикального палестинского движения.
Силы ЦАХАЛ проводят зачистку территории в районе Хан-Юниса. По последним данным, за минувшие сутки истребители, боевые вертолеты и авиация атаковали около 60 объектов на всей территории сектора Газа.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий, по данным палестинской стороны, превысило 39 000 человек.