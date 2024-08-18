Армия Израиля сообщила о ликвидации 20 радикалов в Рафахе
Израильские военные в течение суток ликвидировали 20 палестинских радикалов в ходе рейдов в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Войска уничтожили инфраструктуру радикалов и обнаружили пулеметы, автоматы, гранаты, военную технику, сказано в сообщении.
Военно-воздушные силы Израиля также уничтожили заряженные ракетные установки в районе Хан-Юниса на юге анклава.
16 августа представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что за время операции в Газе войска Израиля ликвидировали более 17 000 палестинских радикалов.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке связано с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.
После убийства руководства группировок Иран и «Хезболла» пообещали нанести Израилю жесткий ответ. В то же время в Египте и Катаре проходят переговоры о прекращении огня в секторе Газа, где боевые действия продолжаются с октября 2023 г. Официальный представитель египетского президента Ахмед Фахми 16 августа заявил, что новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе пройдет в Каире в течение недели.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.