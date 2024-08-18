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Армия Израиля сообщила о ликвидации 20 радикалов в Рафахе

Ведомости

Израильские военные в течение суток ликвидировали 20 палестинских радикалов в ходе рейдов в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Войска уничтожили инфраструктуру радикалов и обнаружили пулеметы, автоматы, гранаты, военную технику, сказано в сообщении.

Военно-воздушные силы Израиля также уничтожили заряженные ракетные установки в районе Хан-Юниса на юге анклава.

16 августа представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что за время операции в Газе войска Израиля ликвидировали более 17 000 палестинских радикалов.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке связано с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.

После убийства руководства группировок Иран и «Хезболла» пообещали нанести Израилю жесткий ответ. В то же время в Египте и Катаре проходят переговоры о прекращении огня в секторе Газа, где боевые действия продолжаются с октября 2023 г. Официальный представитель египетского президента Ахмед Фахми 16 августа заявил, что новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе пройдет в Каире в течение недели.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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