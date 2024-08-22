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Россия предложила ООН принять новую резолюцию по Ближнему Востоку

Ведомости

Россия предложила членам Совбеза Организации Объединенных Наций (СБ ООН) принять новую резолюцию по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление на заседании СБ сделал заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Если резолюция 2735 не выполняется, то давайте примем новый документ, дающий недвусмысленный сигнал спойлерам о том, что их действия не окажутся без последствий, и снабдим нашу резолюцию инструментарием, который помог бы прекратить насилие вне зависимости от прихотей той или иной стороны противостояния», – сказал он.

Резолюцию 2735 приняли в июне 2024 г., ее представили США. Во время голосования Россия воздержалась. Резолюция предполагает несколько этапов урегулирования конфликта на Ближнем Востоке: полное и окончательное прекращение огня с освобождением заложников, возвращение тел убитых заложников, освобождение палестинских заключенных, вывод израильских войск из сектора Газа, а также возвращение палестинцев в свои дома и эффективное распределение гуманитарной помощи.

Очередные непрямые переговоры между «Хамасом» и Израилем стартовали 15 августа в Катаре. Палестинское движение «Хамас» отвергло предложение о прекращении огня и обмене заложниками из-за условия Израиля оставить армию в Филадельфийском коридоре. По мнению «Хамаса», США, модифицировав свой план, «просто выигрывают время для Израиля». 21 августа госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что израильские власти согласились постепенно вывести войска из Газы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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