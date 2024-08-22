Россия предложила ООН принять новую резолюцию по Ближнему Востоку
Россия предложила членам Совбеза Организации Объединенных Наций (СБ ООН) принять новую резолюцию по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление на заседании СБ сделал заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
«Если резолюция 2735 не выполняется, то давайте примем новый документ, дающий недвусмысленный сигнал спойлерам о том, что их действия не окажутся без последствий, и снабдим нашу резолюцию инструментарием, который помог бы прекратить насилие вне зависимости от прихотей той или иной стороны противостояния», – сказал он.
Резолюцию 2735 приняли в июне 2024 г., ее представили США. Во время голосования Россия воздержалась. Резолюция предполагает несколько этапов урегулирования конфликта на Ближнем Востоке: полное и окончательное прекращение огня с освобождением заложников, возвращение тел убитых заложников, освобождение палестинских заключенных, вывод израильских войск из сектора Газа, а также возвращение палестинцев в свои дома и эффективное распределение гуманитарной помощи.
Очередные непрямые переговоры между «Хамасом» и Израилем стартовали 15 августа в Катаре. Палестинское движение «Хамас» отвергло предложение о прекращении огня и обмене заложниками из-за условия Израиля оставить армию в Филадельфийском коридоре. По мнению «Хамаса», США, модифицировав свой план, «просто выигрывают время для Израиля». 21 августа госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что израильские власти согласились постепенно вывести войска из Газы.