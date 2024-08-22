Россия предложила ООН принять новую резолюцию по Ближнему Востоку

«Если резолюция 2735 не выполняется, то давайте примем новый документ, дающий недвусмысленный сигнал спойлерам о том, что их действия не окажутся без последствий, и снабдим нашу резолюцию инструментарием, который помог бы прекратить насилие вне зависимости от прихотей той или иной стороны противостояния», – сказал он.