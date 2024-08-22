Байден призвал Нетаньяху быстрее заключить соглашение с «Хамасом»

Стороны также обсудили усилия США по поддержке обороны Израиля и защите его от угроз со стороны Ирана, а также группировок «Хамас», «Хезболла» и хуситов. Кроме того, Байден затронул тему предстоящих переговоров в Каире о достижении перемирия в секторе Газа.