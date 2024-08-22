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Байден призвал Нетаньяху быстрее заключить соглашение с «Хамасом»

Ведомости

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал как можно скорее заключить с палестинской группировкой «Хамас» соглашение о прекращении огня. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент подчеркнул необходимость как можно скорее заключить соглашение о прекращении огня (между Израилем и “Хамасом”. – “Ведомости”) и освобождении заложников», – говорится в сообщении.

Стороны также обсудили усилия США по поддержке обороны Израиля и защите его от угроз со стороны Ирана, а также группировок «Хамас», «Хезболла» и хуситов. Кроме того, Байден затронул тему предстоящих переговоров в Каире о достижении перемирия в секторе Газа.

Очередные непрямые переговоры между «Хамасом» и Израилем прошли 15 августа в столице Катара Дохе. Палестинские боевики отвергли предложение о прекращении огня и обмене заложниками из-за условия Нетаньяху оставить армию обороны Израиля в Филадельфийском коридоре. По мнению «Хамаса», США, модифицировав свой план, «просто выигрывают время для Израиля». 21 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что израильские власти согласились постепенно вывести войска из Газы.

Посредники договорились провести новый раунд переговоров по сектору Газа в Каире до конца этой недели.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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