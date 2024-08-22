Байден призвал Нетаньяху быстрее заключить соглашение с «Хамасом»
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал как можно скорее заключить с палестинской группировкой «Хамас» соглашение о прекращении огня. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Президент подчеркнул необходимость как можно скорее заключить соглашение о прекращении огня (между Израилем и “Хамасом”. – “Ведомости”) и освобождении заложников», – говорится в сообщении.
Стороны также обсудили усилия США по поддержке обороны Израиля и защите его от угроз со стороны Ирана, а также группировок «Хамас», «Хезболла» и хуситов. Кроме того, Байден затронул тему предстоящих переговоров в Каире о достижении перемирия в секторе Газа.
Очередные непрямые переговоры между «Хамасом» и Израилем прошли 15 августа в столице Катара Дохе. Палестинские боевики отвергли предложение о прекращении огня и обмене заложниками из-за условия Нетаньяху оставить армию обороны Израиля в Филадельфийском коридоре. По мнению «Хамаса», США, модифицировав свой план, «просто выигрывают время для Израиля». 21 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что израильские власти согласились постепенно вывести войска из Газы.
Посредники договорились провести новый раунд переговоров по сектору Газа в Каире до конца этой недели.