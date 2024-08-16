Новый раунд переговоров по сектору Газа пройдет в Каире в течение недели
Новый раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа пройдет в Каире в течение недели. Об этом сообщил официальный представитель египетского президента Ахмед Фахми в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).
«Высшие должностные лица вновь встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения по предложенным сегодня условиям», – уточнил Фахми.
Он добавил, что переговоры об урегулировании конфликта в анклаве велись в Дохе в течение последних 48 часов и проходили «в позитивной атмосфере». В ближайшие дни технические группы продолжат работу над деталями реализации основных принципов соглашения. Фахми подчеркнул, что наступило время для освобождения заложников и установления перемирия.
16 августа советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщил, что переговоры по прекращению огня в секторе Газа продлены еще на один день и возобновятся в ближайшее время. Он отметил, что физическое присутствие делегации радикальной палестинской группировки «Хамас» не является «определяющим фактором» для переговоров.
В начале августа стало известно, что Израиль согласился на переговоры с «Хамасом» о прекращении огня в Газе после призыва США, Египта и Катара. Радикальная палестинская группировка «Хамас» отказалась принимать в них участие.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.