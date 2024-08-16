Катар призвал Иран не атаковать Израиль из-за прогресса на переговорах по Газе
Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в телефонном разговоре призвал руководство Ирана воздержаться от ответного удара по Израилю во время переговоров по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на дипломатические источники.
По словам собеседников издания, катарский премьер предупредил Иран о последствиях нападения в момент, когда есть признаки прогресса в достижении соглашения об урегулировании конфликта. Израильский чиновник также сообщил газете, что в первый день переговоров был достигнут прогресс, поэтому переговорщики остались в Дохе на дополнительные сутки.
16 августа советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщил, что переговоры по прекращению огня в Газе продлены еще на один день и возобновятся в ближайшее время. Он отметил, что физическое присутствие делегации радикальной палестинской группировки «Хамас» не является «определяющим фактором» для переговоров.
В начале августа стало известно, что Израиль согласился на переговоры с «Хамасом» о прекращении огня в Газе после призыва США, Египта и Катара. Радикальная палестинская группировка «Хамас» отказалась принимать в них участие.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.