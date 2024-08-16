Возобновляются переговоры о перемирии в секторе Газа

Возобновляются переговоры о перемирии в секторе ГазаДвижение «Хамас» настаивало на участии России и Турции
Палестинское радикальное движение «Хамас» на переговорах о прекращении огня в секторе Газа с Израилем пытается привлечь Россию, Турцию и ООН в качестве дополнительных посредников. Но израильская сторона соглашается лишь на посредничество США, Катара и Египта, заявил в интервью Associated Press высокопоставленный представитель «Хамас» Усама Хамдан в преддверии нового раунда переговоров с Израилем, которые запланированы с 15 августа в Дохе. «Мы проинформировали посредников, что любая встреча должна основываться на <...> установлении сроков [вывода израильских войск из Газы], а не на переговорах о чем-то новом», – отметил собеседник агентства.
У России практически нет достаточных рычагов давления на противоборствующие стороны, чтобы выступить в качестве посредника, говорит программный координатор РСМД Иван Бочаров. «В отличие от США, которые разместили в регионе значительный военный контингент, другие внерегиональные силы пока не могут повлиять на обстановку. Но контакты Москвы с политическим крылом «Хезболлы» и «Хамас» могут быть важным преимуществом для России», – объяснил эксперт.
Хамдан также обвинил израильские власти в затягивании переговоров. По его словам, в предыдущих раундах переговоров израильская сторона отправляла в Доху членов делегации «без права голоса» либо «меняла состав делегации, чтобы сторонам пришлось начинать обсуждения с нуля», а также выдвигала новые условия. Он отметил, что палестинская сторона не раз полностью или «в значительной степени» принимала условия перемирия, но израильтяне их отвергали или возобновляли боевые действия.
Правда, 13 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сам обвинил «Хамас» в попытках срыва переговоров через внесение ими 29 поправок к дорожной карте перемирия. А изменения, которые запрашивал израильский премьер, были лишь «деталями к пунктам» относительно механизмов возвращения перемещенных палестинцев на север Газы, а также списков и количества заложников, подлежащих обмену.
Как передает CNN со ссылкой на источники в израильском правительстве, Тель-Авив не согласен на возвращение палестинцев на север Газы, хотя ранее он этому не препятствовал. Другой источник телеканала сообщил, что еврейское государство желает оставить за собой право вето на освобождение части палестинцев из израильских тюрем, а также настаивает на сохранении израильского контроля над границей Газы с Египтом.
В разговоре с АР Хамдан заявил, что после убийства 31 июля в Тегеране главы политбюро «Хамас» Исмаила Хании и назначения на его место Яхьи Синвара у руководства «Хамас» возникли трудности в коммуникации, поскольку Синвар скрывается в сети подземных тоннелей в Газе. Но это, по его словам, не является препятствием для палестино-израильских переговоров.
Новый раунд переговоров может возобновиться на фоне угроз Ирана нанести удар по Израилю после убийства Хании, ответственность за гибель которого Тегеран возложил на еврейское государство. Как передает Reuters со ссылкой на трех высокопоставленных иранских чиновников, Тегеран откажется от мести лишь после заключения соглашения о прекращении огня в Газе.
«Хамас» готов и желает подписать соглашение с Израилем, говорит старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. Но против соглашения выступает Нетаньяху, который занял наиболее жесткую в правительстве Израиля позицию. «Пока Нетаньяху не скорректирует ее, я не вижу перспектив для мирного урегулирования конфликта», – отмечает эксперт.
В случае возобновления переговоров между «Хамас» и Израилем они, вероятно, будут вестись без предварительных условий, считает Бочаров. При этом, отмечает эксперт, после смены главы политбюро «Хамас», скорее всего, какое-то время будет воздерживаться от участия в диалоге. Фактор Ирана существенно не влияет на линию поведения израильского руководства в отношении «Хамас», полагает Бочаров. По мнению эксперта, в Израиле не боятся полноформатного вовлечения иранского государства в конфликт на стороне «Хамас», поскольку убеждены, что США всегда их защитят.