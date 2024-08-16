Возобновляются переговоры о перемирии в секторе Газа

В случае возобновления переговоров между «Хамас» и Израилем они, вероятно, будут вестись без предварительных условий, считает Бочаров. При этом, отмечает эксперт, после смены главы политбюро «Хамас», скорее всего, какое-то время будет воздерживаться от участия в диалоге. Фактор Ирана существенно не влияет на линию поведения израильского руководства в отношении «Хамас», полагает Бочаров. По мнению эксперта, в Израиле не боятся полноформатного вовлечения иранского государства в конфликт на стороне «Хамас», поскольку убеждены, что США всегда их защитят.