Офис Нетаньяху: переговоры по Газе возобновятся в ближайшее время
Переговоры по прекращению огня в секторе Газа возобновятся в ближайшее время, заявил советник офиса премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
«Переговоры по освобождению заложников продлены еще на один день и будут возобновлены в ближайшие время», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Гендельман добавил, что для переговоров физическое присутствие делегации палестинского «Хамаса» не является «определяющим фактором».
Израиль согласился на переговоры с «Хамасом» после призыва США, Египта и Катара. Их проведение запланировано с 15 августа. «Хамас» хотел привлечь Россию, Турцию и ООН в качестве дополнительных посредников, но израильская сторона согласилось только на посредничество США, Катара и Египта.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.