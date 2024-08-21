Блинкен заявил о согласии Израиля постепенно вывести войска из Газы

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 20 августа заявил, что военные не покинут Филадельфийский коридор вдоль границы Египта с Газой и коридор «Нецарим», несмотря на давление. Он добавил, что это стратегические объекты для Израиля как с военной, так и с политической точки зрения. Высокопоставленный представитель администрации США назвал заявления Нетаньяху максималистскими, добавив, что они «не способствуют достижению соглашения», пишет CNN.