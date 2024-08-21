Блинкен заявил о согласии Израиля постепенно вывести войска из Газы
Израиль согласился с пунктом соглашения о прекращении огня в Газе, который предусматривает вывод войск армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из анклава. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Соглашение очень четко определяет график и места вывода войск армии обороны Израиля из Газы, и Израиль согласился на это», – сказал он на пресс-конференции перед отъездом из Катара (цитата по CNN).
Американские власти отказались вдаваться в подробности предложения, выдвинутого США для заключения соглашения о прекращении огня в Газе. Соглашение предполагает три этапа, в конечном итоге из Газы должны быть полностью выведены военные ЦАХАЛ.
При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 20 августа заявил, что военные не покинут Филадельфийский коридор вдоль границы Египта с Газой и коридор «Нецарим», несмотря на давление. Он добавил, что это стратегические объекты для Израиля как с военной, так и с политической точки зрения. Высокопоставленный представитель администрации США назвал заявления Нетаньяху максималистскими, добавив, что они «не способствуют достижению соглашения», пишет CNN.
The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что израильские власти требуют построить стену у Филадельфийского коридора, чтобы боевики палестинского движения «Хамас» не могли рыть туннели. Кроме того, Израиль хочет получить доступ к данным с камер и датчиков, установленных для наблюдения за этой территорией.
Очередные непрямые переговоры между «Хамасом» и Израилем прошли 15 августа в столице Катара Дохе. 19 августа палестинские боевики отвергли предложение о прекращении огня и обмене заложниками из-за условия Нетаньяху оставить армию обороны Израиля в Филадельфийском коридоре.