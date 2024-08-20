Израиль настаивает на строительстве стены между Египтом и Газой
Израиль требует построить стену у Филадельфийского коридора – границы между сектором Газа и Египтом, чтобы боевики палестинского движения «Хамас» не могли рыть туннели. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на арабских посредников в переговорах о прекращении огня.
Кроме того, Израиль хочет получить доступ к данным с камер и датчиков, установленных для наблюдения за этой территорией. При этом Египет привержен полному уходу Израиля из коридора и пограничного перехода «Рафах», подчеркнул неназванный египетский чиновник в разговоре с WSJ.
Газета отмечает, что условия израильской стороны являются существенным препятствием для заключения соглашения о прекращении огня. По словам переговорщиков и официальных лиц, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер «Хамаса» Яхья Синвар уже несколько месяцев сопротивляются достижению соглашения. Сам Нетаньяху отвергает обвинения, что он препятствует переговорам. Синвар же ужесточил позицию на переговорах после убийства политического лидера «Хамаса» Исмаила Хании.
В начале августа стало известно, что Израиль согласился на переговоры с «Хамасом» о прекращении огня в Газе после призыва США, Египта и Катара. При этом палестинская группировка отказалась принимать в них участие.
Очередные непрямые переговоры между «Хамасом» и израильтянами прошли 15 августа в столице Катара Дохе. 17 августа советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщил, что переговорная группа Израиля выразила «осторожный оптимизм» по поводу возможного продвижения «обновленного американского предложения», которое «включает компоненты, приемлемые для Израиля». 19 августа «Хамас» отверг предложение о прекращении огня и обмене заложниками из-за условия Нетаньяху оставить армию обороны Израиля в Филадельфийском коридоре.