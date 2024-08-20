Израиль настаивает на строительстве стены между Египтом и Газой

Кроме того, Израиль хочет получить доступ к данным с камер и датчиков, установленных для наблюдения за этой территорией. При этом Египет привержен полному уходу Израиля из коридора и пограничного перехода «Рафах», подчеркнул неназванный египетский чиновник в разговоре с WSJ.