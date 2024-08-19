«Хамас» отказался от сделки с Израилем из-за новых условий
Палестинское радикальное движение «Хамас» отвергло предложение о прекращении огня и обмене заложниками из-за новых условий премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает The Times of Israel со ссылкой на официальное заявление движения.
«Мы считаем Нетаньяху полностью ответственным за срыв усилий посредников и препятствование соглашению», – говорится в заявлении.
До этого Нетаньяху заявил министрам, что он пессимистично настроен в отношении шансов на заключение соглашения. Он обратил внимание, что Израиль фактически вел переговоры со странами-посредниками, а не с «Хамасом», который отказался направить делегацию на переговоры. «Шансы невелики», – сказал Нетаньяху министрам.
В публикации отмечается, что среди основных «камней преткновения» на переговорах – требование Нетаньяху оставить армию обороны Израиля в Филадельфийском коридоре. Он расположен на границе между сектором Газа и Египтом. Согласно позиции Израиля, это помешает «Хамасу» нелегально провозить оружие в анклав и восстанавливать свою армию.
В начале августа стало известно, что Израиль согласился на переговоры с «Хамасом» о прекращении огня в Газе после призыва США, Египта и Катара. Палестинская группировка отказалась принимать в них участие. Переговоры начались с 15 августа.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.