Нетаньяху раскрыл детали готовящейся сделки по освобождению заложников «Хамаса»
Израиль пытается освободить максимальное число живых заложников, которых удерживает палестинская группировка «Хамас», в рамках первого этапа готовящейся сделки, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
«Я хотел бы подчеркнуть: усилия по освобождению максимального числа живых заложников – уже на первом этапе сделки», – говорится в заявлении Нетаньяху по итогам его переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.
В начале августа стало известно, что Израиль согласился на переговоры с «Хамасом» о прекращении огня в Газе после призыва США, Египта и Катара. Палестинская группировка отказалась принимать в них участие. 19 августа издание The Times of Israel со ссылкой на официальное заявление движения сообщило, что «Хамас» отверг предложение о прекращении огня и обмене заложниками из-за условия Нетаньяху оставить Армию обороны Израиля в Филадельфийском коридоре на границе между сектором Газа и Египтом.