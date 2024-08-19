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Нетаньяху раскрыл детали готовящейся сделки по освобождению заложников «Хамаса»

Ведомости

Израиль пытается освободить максимальное число живых заложников, которых удерживает палестинская группировка «Хамас», в рамках первого этапа готовящейся сделки, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Я хотел бы подчеркнуть: усилия по освобождению максимального числа живых заложников – уже на первом этапе сделки», – говорится в заявлении Нетаньяху по итогам его переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.

В начале августа стало известно, что Израиль согласился на переговоры с «Хамасом» о прекращении огня в Газе после призыва США, Египта и Катара. Палестинская группировка отказалась принимать в них участие. 19 августа издание The Times of Israel со ссылкой на официальное заявление движения сообщило, что «Хамас» отверг предложение о прекращении огня и обмене заложниками из-за условия Нетаньяху оставить Армию обороны Израиля в Филадельфийском коридоре на границе между сектором Газа и Египтом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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