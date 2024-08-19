Нетаньяху раскрыл детали готовящейся сделки по освобождению заложников «Хамаса»

В начале августа стало известно, что Израиль согласился на переговоры с «Хамасом» о прекращении огня в Газе после призыва США, Египта и Катара. Палестинская группировка отказалась принимать в них участие. 19 августа издание The Times of Israel со ссылкой на официальное заявление движения сообщило, что «Хамас» отверг предложение о прекращении огня и обмене заложниками из-за условия Нетаньяху оставить Армию обороны Израиля в Филадельфийском коридоре на границе между сектором Газа и Египтом.