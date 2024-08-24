Делегация «Хамаса» прибудет в Каир и заслушает итоги переговоров по Газе

Ранее очередные непрямые переговоры между «Хамасом» и Израилем прошли 15 августа в столице Катара Дохе. Палестинские боевики не согласились с предложением о прекращении огня и обмене заложниками из-за условия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оставить Армию обороны Израиля в Филадельфийском коридоре. По мнению «Хамаса», США, модифицировав свой план, «просто выигрывают время для Израиля». 21 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что израильские власти согласились постепенно вывести войска из Газы. На следующий день Байден в телефонном разговоре с Нетаньяху призвал как можно скорее заключить с палестинской группировкой «Хамас» соглашение о прекращении огня.