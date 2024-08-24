Делегация «Хамаса» прибудет в Каир и заслушает итоги переговоров по Газе
Делегация палестинской группировки «Хамас» во главе с заместителем главы политического подразделения «Хамаса» в Газе Халилом аль-Хайей прибудет в Каир, чтобы заслушать результаты переговоров по ситуации в секторе Газа, подтвердил член политбюро движения Хамас Иззат ар-Ришк.
Аль-Ришк пояснил, что движение подтверждает свою приверженность договоренностям, достигнутым 2 июля и основанным на заявлении президента США Джо Байдена и резолюции Совета Безопасности ООН.
21 августа сообщалось, что «Хамас» настаивает на июльской версии американского плана по перемирию и обмену людьми в секторе Газа и не согласен на обновленную версию от 15 августа. «Мы просим посредников взять на себя ответственность и заставить [Израиль] выполнить то, о чем было достигнуто соглашение», – говорилось в заявлении группировки.
Ранее очередные непрямые переговоры между «Хамасом» и Израилем прошли 15 августа в столице Катара Дохе. Палестинские боевики не согласились с предложением о прекращении огня и обмене заложниками из-за условия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оставить Армию обороны Израиля в Филадельфийском коридоре. По мнению «Хамаса», США, модифицировав свой план, «просто выигрывают время для Израиля». 21 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что израильские власти согласились постепенно вывести войска из Газы. На следующий день Байден в телефонном разговоре с Нетаньяху призвал как можно скорее заключить с палестинской группировкой «Хамас» соглашение о прекращении огня.