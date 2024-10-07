Бут назвал голословными обвинениями данные из статьи WSJ о себе

WSJ, по его мнению, «давно превратилось из сугубо экономического» в «ангажированное политическое медиа». В качестве примера «ангажированности» Бут привел уголовное дело против журналиста WSJ Эвана Гершковича, который «действовал под прикрытием и в ходе работы на данное издание занимался сбором разведывательной информации именно в интересах ЦРУ».