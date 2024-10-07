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Бут назвал голословными обвинениями данные из статьи WSJ о себе

Ведомости

Статья The Wall Street Journal (WSJ) о возвращении Виктора Бута к торговле оружием является голословным обвинением. Об этом заявил сам бизнесмен и депутат законодательного собрания Ульяновской области в комментарии ТАСС.

«Эта статья – голословное обвинение, просто информационный всполох», – сказал он.

WSJ, по его мнению, «давно превратилось из сугубо экономического» в «ангажированное политическое медиа». В качестве примера «ангажированности» Бут привел уголовное дело против журналиста WSJ Эвана Гершковича, который «действовал под прикрытием и в ходе работы на данное издание занимался сбором разведывательной информации именно в интересах ЦРУ».

«Поэтому публикации в таких изданиях надо рассматривать прежде всего через призму того, в чьих интересах данная публикация работает и какой инфоповод, инфошум они этой статьей хотят создать», – добавил он.

6 октября WSJ опубликовала материал, в котором заявила о якобы возвращении Бута к торговле оружием. В частности, издание утверждает, что в августе 2024 г. Бут принимал участие во встрече с йеменскими хуситами в Москве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «склоняются к тому, чтобы отнести это [статью WSJ] к категории фейков или попыток информационных нападок на народных избранников».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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