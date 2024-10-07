Бут назвал голословными обвинениями данные из статьи WSJ о себе
Статья The Wall Street Journal (WSJ) о возвращении Виктора Бута к торговле оружием является голословным обвинением. Об этом заявил сам бизнесмен и депутат законодательного собрания Ульяновской области в комментарии ТАСС.
«Эта статья – голословное обвинение, просто информационный всполох», – сказал он.
WSJ, по его мнению, «давно превратилось из сугубо экономического» в «ангажированное политическое медиа». В качестве примера «ангажированности» Бут привел уголовное дело против журналиста WSJ Эвана Гершковича, который «действовал под прикрытием и в ходе работы на данное издание занимался сбором разведывательной информации именно в интересах ЦРУ».
«Поэтому публикации в таких изданиях надо рассматривать прежде всего через призму того, в чьих интересах данная публикация работает и какой инфоповод, инфошум они этой статьей хотят создать», – добавил он.
6 октября WSJ опубликовала материал, в котором заявила о якобы возвращении Бута к торговле оружием. В частности, издание утверждает, что в августе 2024 г. Бут принимал участие во встрече с йеменскими хуситами в Москве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «склоняются к тому, чтобы отнести это [статью WSJ] к категории фейков или попыток информационных нападок на народных избранников».