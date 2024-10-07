В Кремле назвали фейком статью WSJ о возвращении Бута к торговле оружием

В 2012 г. Бут был приговорен в США к 25 годам тюрьмы за якобы попытку продать оружие колумбийским повстанцам. Он отрицал свою вину. 8 декабря 2022 г. состоялся обмен заключенными между США и Россией. Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была приговорена в РФ к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. 12 декабря стало известно, что Бут вступил в ЛДПР, сейчас он – депутат заксобрания Ульяновской области.