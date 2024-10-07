В Кремле назвали фейком статью WSJ о возвращении Бута к торговле оружием
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ознакомлен с материалом The Wall Street Journal (WSJ) о якобы возвращении бизнесмена и депутата Виктора Бута, освобожденного из американской тюрьмы в рамках обмена с США, к торговле оружием. В Кремле «склоняются к тому, чтобы отнести это к категории фейков или попыток информационных нападок на народных избранников».
В частности, издание утверждает, что в августе 2024 г. Бут принимал участие во встрече с йеменскими хуситами в Москве.
В 2012 г. Бут был приговорен в США к 25 годам тюрьмы за якобы попытку продать оружие колумбийским повстанцам. Он отрицал свою вину. 8 декабря 2022 г. состоялся обмен заключенными между США и Россией. Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была приговорена в РФ к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. 12 декабря стало известно, что Бут вступил в ЛДПР, сейчас он – депутат заксобрания Ульяновской области.