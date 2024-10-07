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В Кремле назвали фейком статью WSJ о возвращении Бута к торговле оружием

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ознакомлен с материалом The Wall Street Journal (WSJ) о якобы возвращении бизнесмена и депутата Виктора Бута, освобожденного из американской тюрьмы в рамках обмена с США, к торговле оружием. В Кремле «склоняются к тому, чтобы отнести это к категории фейков или попыток информационных нападок на народных избранников».

В частности, издание утверждает, что в августе 2024 г. Бут принимал участие во встрече с йеменскими хуситами в Москве.

В 2012 г. Бут был приговорен в США к 25 годам тюрьмы за якобы попытку продать оружие колумбийским повстанцам. Он отрицал свою вину. 8 декабря 2022 г. состоялся обмен заключенными между США и Россией. Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была приговорена в РФ к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. 12 декабря стало известно, что Бут вступил в ЛДПР, сейчас он – депутат заксобрания Ульяновской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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