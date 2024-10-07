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СМИ: Иран готовит пакт обороны с другими странами на случай атак США и Израиля

Ведомости

Комиссия по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана готовит проект заключения пакта «об обороне групп сопротивления и поддерживающих их стран», сообщает агентство Tasnim. Документ предполагает оказание военной и другой помощи в случае нападения со стороны США или Израиля на одну из сторон соглашения.

Агентство поясняет, что военные события на Ближнем Востоке сильно повлияли на отношения между «группировками сопротивления» и Ираном, показав необходимость укрепления военного и политического сотрудничества между ними.

Разрабатываемый пакт предполагает создание общей оборонительной структуры и оперативного штаба для координации военных операций и проведения учений. Ответственность за распределение обязанностей предлагается возложить на Высший совет национальной безопасности Ирана. Кроме того, согласно проекту, все страны или «освободительные движения сопротивления», участвующие в договоре, будут обязаны оказывать всестороннюю экономическую, военную и политическую поддержку друг другу в случае нападения «сионистского режима» или «США» на территории участников пакта. Законопроект планируется представить на рассмотрение парламента после его доработки.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Стрелы севера» на юге Ливана. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проводить ограниченные наземные рейды в южных районах страны. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Тель-Авив заявлял о подготовке ответа Тегерану.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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