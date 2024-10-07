СМИ: Иран готовит пакт обороны с другими странами на случай атак США и Израиля
Комиссия по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана готовит проект заключения пакта «об обороне групп сопротивления и поддерживающих их стран», сообщает агентство Tasnim. Документ предполагает оказание военной и другой помощи в случае нападения со стороны США или Израиля на одну из сторон соглашения.
Агентство поясняет, что военные события на Ближнем Востоке сильно повлияли на отношения между «группировками сопротивления» и Ираном, показав необходимость укрепления военного и политического сотрудничества между ними.
Разрабатываемый пакт предполагает создание общей оборонительной структуры и оперативного штаба для координации военных операций и проведения учений. Ответственность за распределение обязанностей предлагается возложить на Высший совет национальной безопасности Ирана. Кроме того, согласно проекту, все страны или «освободительные движения сопротивления», участвующие в договоре, будут обязаны оказывать всестороннюю экономическую, военную и политическую поддержку друг другу в случае нападения «сионистского режима» или «США» на территории участников пакта. Законопроект планируется представить на рассмотрение парламента после его доработки.
23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Стрелы севера» на юге Ливана. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проводить ограниченные наземные рейды в южных районах страны. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Тель-Авив заявлял о подготовке ответа Тегерану.