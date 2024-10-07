СМИ: Иран готовит пакт обороны с другими странами на случай атак США и Израиля

Разрабатываемый пакт предполагает создание общей оборонительной структуры и оперативного штаба для координации военных операций и проведения учений. Ответственность за распределение обязанностей предлагается возложить на Высший совет национальной безопасности Ирана. Кроме того, согласно проекту, все страны или «освободительные движения сопротивления», участвующие в договоре, будут обязаны оказывать всестороннюю экономическую, военную и политическую поддержку друг другу в случае нападения «сионистского режима» или «США» на территории участников пакта. Законопроект планируется представить на рассмотрение парламента после его доработки.