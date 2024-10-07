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Штат Флорида готовится к эвакуации из-за приближения урагана «Милтон»

Ведомости

Американский штат Флорида готовится к самой масштабной эвакуации за последние семь лет после того, как ураган «Милтон» усилился до 4-й категории. Об этом сообщает Sky News.

По прогнозам, ураган обрушится на США 8 октября. Стихия к этому моменту достигнет района залива Тампа, а затем продвинется до Орландо.

В конце прошлого месяца более 200 человек погибли в результате урагана «Элен», пронесшегося по юго-востоку США, включая часть Флориды. Когда он вышел на сушу, ураган также был уже 4-й категории. Губернатор Флориды Рон ДеСантис предупредил, что возможны перебои в подаче электроэнергии и что к завалам, вызванным ураганом «Хелен», добавятся новые

Кевин Гатри, директор управления по чрезвычайным ситуациям Флориды, предупредил, что жителям следует подготовиться к «самой масштабной эвакуации, которую мы наблюдали, скорее всего, со времен урагана „Ирма» 2017 г.».

В 2017 г. около 7 млн человек были вынуждены покинуть свои дома во Флориде перед ураганом «Ирма», в результате которого в штате погибло более 130 человек. Массовая эвакуация вызвала длинные пробки на автострадах и большие очереди на заправочных станциях.

По словам чиновников, они извлекли уроки из хаоса 2017 г., и на маршрутах эвакуации будут размещены аварийные заправочные станции и пункты зарядки электромобилей.

Ураган «Хелен» обрушился на США вечером 26 сентября. Губернатор Северной Каролины Рой Купер назвал «Хелен» одним из самых сильных штормов в современной истории для некоторых районов штата. По данным портала PowerOutage.us, который отслеживает отключения электричества по всей стране, тогда без света осталось около 2,1 млн жителей юго-востока США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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