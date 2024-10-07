Штат Флорида готовится к эвакуации из-за приближения урагана «Милтон»
Американский штат Флорида готовится к самой масштабной эвакуации за последние семь лет после того, как ураган «Милтон» усилился до 4-й категории. Об этом сообщает Sky News.
По прогнозам, ураган обрушится на США 8 октября. Стихия к этому моменту достигнет района залива Тампа, а затем продвинется до Орландо.
В конце прошлого месяца более 200 человек погибли в результате урагана «Элен», пронесшегося по юго-востоку США, включая часть Флориды. Когда он вышел на сушу, ураган также был уже 4-й категории. Губернатор Флориды Рон ДеСантис предупредил, что возможны перебои в подаче электроэнергии и что к завалам, вызванным ураганом «Хелен», добавятся новые
Кевин Гатри, директор управления по чрезвычайным ситуациям Флориды, предупредил, что жителям следует подготовиться к «самой масштабной эвакуации, которую мы наблюдали, скорее всего, со времен урагана „Ирма» 2017 г.».
В 2017 г. около 7 млн человек были вынуждены покинуть свои дома во Флориде перед ураганом «Ирма», в результате которого в штате погибло более 130 человек. Массовая эвакуация вызвала длинные пробки на автострадах и большие очереди на заправочных станциях.
По словам чиновников, они извлекли уроки из хаоса 2017 г., и на маршрутах эвакуации будут размещены аварийные заправочные станции и пункты зарядки электромобилей.
Ураган «Хелен» обрушился на США вечером 26 сентября. Губернатор Северной Каролины Рой Купер назвал «Хелен» одним из самых сильных штормов в современной истории для некоторых районов штата. По данным портала PowerOutage.us, который отслеживает отключения электричества по всей стране, тогда без света осталось около 2,1 млн жителей юго-востока США.