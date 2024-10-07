Штат Флорида готовится к эвакуации из-за приближения урагана «Милтон»

В конце прошлого месяца более 200 человек погибли в результате урагана «Элен», пронесшегося по юго-востоку США, включая часть Флориды. Когда он вышел на сушу, ураган также был уже 4-й категории. Губернатор Флориды Рон ДеСантис предупредил, что возможны перебои в подаче электроэнергии и что к завалам, вызванным ураганом «Хелен», добавятся новые