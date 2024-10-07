В Нигере записали рэп-поздравление с днем рождения Путину
Артисты из Нигера записали рэп-поздравление президенту РФ Владимиру Путину по случаю его дня рождения. Само видеопоздравление опубликовано в Telegram-канале «Русского дома» в Нигере.
Рэп-композиция исполнена на французском, национальном в Нигере языке. Песня называется «Владимир Путин рулит», в ней артисты рассказывают, что президент РФ работает по ночам, отдает энергию народу, а также заявляют о ряде проблем, которые не «вгоняют Путина в грусть». Как рассказали ТАСС в организации, за создание композиции отвечал местный артист – Нафию Салиссу, а прочитал текст Мессье Яро. Сам ролик был снят в декорациях столицы Нигера Ниамея.
Агентство напоминает, что ранее мэры Ниамея и Зиндера Бубакар Сумана Гаранке и Маман Иссуфу заявили, что муниципальные власти Нигера готовы дать название одной из улиц Ниамея или Зиндера в честь президента РФ Владимира Путина в знак благодарности за оказанную поддержку.
7 октября Путину исполняется 72 года. Это 20-й день рождения Путина на посту президента. Ранее сегодня его также поздравили президенты Белоруссии, Абхазии, Армении, Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Турции.