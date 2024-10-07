В Нигере записали рэп-поздравление с днем рождения Путину

Рэп-композиция исполнена на французском, национальном в Нигере языке. Песня называется «Владимир Путин рулит», в ней артисты рассказывают, что президент РФ работает по ночам, отдает энергию народу, а также заявляют о ряде проблем, которые не «вгоняют Путина в грусть». Как рассказали ТАСС в организации, за создание композиции отвечал местный артист – Нафию Салиссу, а прочитал текст Мессье Яро. Сам ролик был снят в декорациях столицы Нигера Ниамея.