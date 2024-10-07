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Армения отказалась от поддержки двух заявлений на Совете глав МИД СНГ

Ведомости

Армения не присоединилась к двум заявлениям на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

По ее словам, речь идет о двух заявлениях: «О принципах обеспечения безопасности в Евразии» и «О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер».

Совет глав МИД стран СНГ прошел 7 октября в Москве. От Армении в нем принял участие министр Арарат Мирзоян.

В российскую столицу также прилетел армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он станет участником заседания Совета глав государств СНГ, которое пройдет 8 октября под председательством российского президента Владимира Путина. Перед заседанием запланирована двусторонняя встреча Путина и Пашиняна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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