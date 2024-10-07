Армения отказалась от поддержки двух заявлений на Совете глав МИД СНГ
Армения не присоединилась к двум заявлениям на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
По ее словам, речь идет о двух заявлениях: «О принципах обеспечения безопасности в Евразии» и «О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер».
Совет глав МИД стран СНГ прошел 7 октября в Москве. От Армении в нем принял участие министр Арарат Мирзоян.
В российскую столицу также прилетел армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он станет участником заседания Совета глав государств СНГ, которое пройдет 8 октября под председательством российского президента Владимира Путина. Перед заседанием запланирована двусторонняя встреча Путина и Пашиняна.