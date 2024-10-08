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Ким Чен Ын поздравил Путина и назвал отношения РФ и КНДР «непобедимым союзом»

Ведомости

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Телеграмму опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Благодаря вашему энергичному и мудрому руководству вы стойко защищали суверенитет, безопасность и развитие страны, интересы и добились замечательных результатов на пути к построению сильной России», – отметил Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер также вспомнил визит Путина в Пхеньян в июне 2024 г. По его словам, подписанный тогда договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве превратил отношения России и КНДР в «непобедимый союз с общими идеалами независимости и справедливости на столетия».

Ким Чен Ын выразил уверенность, что российский лидер будет и дальше вести Россию «к победе и славе». Он также подтвердил полную поддержку Северной Кореи «справедливому делу российской армии и народа». В заключение Ким подчеркнул, что «Пхеньян всегда будет вместе с Москвой».

7 октября Путину исполнилось 72 года. Это его 20-й день рождения на посту президента. В день рождения его также поздравили президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Аслан Бжания, король Бахрейна шейх Хамад Бен Иса Аль Халифа, премьер-министр Армении Никол Пашинян и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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