Ким Чен Ын поздравил Путина и назвал отношения РФ и КНДР «непобедимым союзом»
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Телеграмму опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Благодаря вашему энергичному и мудрому руководству вы стойко защищали суверенитет, безопасность и развитие страны, интересы и добились замечательных результатов на пути к построению сильной России», – отметил Ким Чен Ын.
Северокорейский лидер также вспомнил визит Путина в Пхеньян в июне 2024 г. По его словам, подписанный тогда договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве превратил отношения России и КНДР в «непобедимый союз с общими идеалами независимости и справедливости на столетия».
Ким Чен Ын выразил уверенность, что российский лидер будет и дальше вести Россию «к победе и славе». Он также подтвердил полную поддержку Северной Кореи «справедливому делу российской армии и народа». В заключение Ким подчеркнул, что «Пхеньян всегда будет вместе с Москвой».
7 октября Путину исполнилось 72 года. Это его 20-й день рождения на посту президента. В день рождения его также поздравили президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Аслан Бжания, король Бахрейна шейх Хамад Бен Иса Аль Халифа, премьер-министр Армении Никол Пашинян и др.