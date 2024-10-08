Ким Чен Ын поздравил Путина и назвал отношения РФ и КНДР «непобедимым союзом»

Северокорейский лидер также вспомнил визит Путина в Пхеньян в июне 2024 г. По его словам, подписанный тогда договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве превратил отношения России и КНДР в «непобедимый союз с общими идеалами независимости и справедливости на столетия».