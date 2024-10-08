Куба запросила статус страны-партнера в БРИКС
Куба официально подала заявку на вступление в БРИКС в статусе страны партнера. Письмо с запросом было направлено президенту РФ Владимиру Путину (Россия в этом году председательствует в БРИКС), сообщил генеральный директор по вопросам двусторонних отношений МИД Кубы Карлос Перейра в X.
«Куба официально подала заявку на вступление в БРИКС в качестве "страны-партнера" в послании президенту России Владимиру Путину, который возглавляет группу, консолидирующей в качестве ключевого игрока глобальную политику и надежду стран глобального Юга», – говорится в сообщении.
Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли 7 октября сообщил ТАСС, что президент Кубы Мигель Диас-Канель получил приглашение принять участие в расширенной встрече в формате «БРИКС-плюс/аутрич» саммита БРИКС. «Ожидаем его Казани в период с 22 по 24 октября», – сказал дипломат.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия. Саммит объединения, а также заседание в формате «БРИКС-плюс/аутрич» пройдут 22–24 октября в Казани. 12 сентября Путин заявил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС сообщили уже 34 государства.