Куба запросила статус страны-партнера в БРИКС

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия. Саммит объединения, а также заседание в формате «БРИКС-плюс/аутрич» пройдут 22–24 октября в Казани. 12 сентября Путин заявил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС сообщили уже 34 государства.