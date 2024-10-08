Сейчас Украина использует дальнобойные ракеты для ударов по своим бывшим территориям, которые сейчас, согласно Конституции РФ, являются российскими. Эти вооружения были переданы Киеву еще в 2023 г. Применение ATACMS в пределах российской территории в границах до марта 2014 г. до сих пор не одобрено Вашингтоном.