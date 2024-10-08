МИД: разрешение Киеву бить вглубь России изменит природу конфликта
Атаки Украины по территории России дальнобойными ракетами изменят природу конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Ведь очевидно, что украинцы не могут сами использовать такое оружие. Это изменит саму природу конфликта», – сказал Грушко (цитата по «РИА Новости»).
Грушко отметил, что позиция России на этот счет была «исчерпывающе изложена» президентом страны Владимиром Путиным.
12 сентября Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против РФ. По его словам, если это произойдет, то ввиду изменения «самой сути этого конфликта» Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из создаваемых угроз.
7 октября министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок допустила, что ВСУ могут разрешить бить вглубь России немецким оружием. При этом 24 сентября глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что Великобритания и Франция не давали разрешения на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP для ударов по России.
Сейчас Украина использует дальнобойные ракеты для ударов по своим бывшим территориям, которые сейчас, согласно Конституции РФ, являются российскими. Эти вооружения были переданы Киеву еще в 2023 г. Применение ATACMS в пределах российской территории в границах до марта 2014 г. до сих пор не одобрено Вашингтоном.