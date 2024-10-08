В Белоруссии возбуждены дела против 45 человек по обвинению в экстремизме

В этом году президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал около 100 заключенных, находившихся в заключении по экстремистским статьям. Отмечалось, что ряд помилованных имеют хронические заболевания, являются инвалидами, пенсионерами. Речь шла о помиловании участников протестов против Лукашенко в 2020 г. Тогда граждане республики выходили на улицу с требованием пересмотра предварительных результатов голосования на выборах президента, по результатам которых победил Лукашенко.