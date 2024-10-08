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В Белоруссии возбуждены дела против 45 человек по обвинению в экстремизме

Ведомости

Белорусские силовики возбудили уголовные дела против 45 человек по обвинению в заговоре с целью захвата власти и экстремизме, сообщили в следственном комитете республики. Речь идет об участниках инициативы оппозиции «Платформа 2025».

«С целью получения новых “грантов” за рубежом продолжается активная имитация деятельности экстремистских формирований. В этот раз представители радикального сообщества анонсировали новую инициативу – “Платформа 2025”. Преступный замысел подразумевает консолидацию экстремистов для координации действий в период электоральной кампании в Республике Беларусь», – говорится в сообщении.

По сообщению СК, помимо уже известных участников «экстремистских формирований», силовики дополнительно установили еще 22 лица, которые присоединились к деятельности Тихановской и ее сторонников «по захвату государственной власти в Республике Беларусь неконституционным путем».

В отношении них возбуждены дела по ч. 1 ст. 357 УК республики (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти). Максимальное наказание по этой части – до 12 лет лишения свободы.

«Платформа 2025» была подписана на конференции оппозиции «Новая Беларусь» в Вильнюсе в августе этого года. В документе обозначаются цели предстоящих выборов президента республики. В том числе, их непризнание со стороны оппозиции. В белорусском СК назвали инициативу «новым надгробием достижений экстремистов».

В этом году президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал около 100 заключенных, находившихся в заключении по экстремистским статьям. Отмечалось, что ряд помилованных имеют хронические заболевания, являются инвалидами, пенсионерами. Речь шла о помиловании участников протестов против Лукашенко в 2020 г. Тогда граждане республики выходили на улицу с требованием пересмотра предварительных результатов голосования на выборах президента, по результатам которых победил Лукашенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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