В Белоруссии возбуждены дела против 45 человек по обвинению в экстремизме
Белорусские силовики возбудили уголовные дела против 45 человек по обвинению в заговоре с целью захвата власти и экстремизме, сообщили в следственном комитете республики. Речь идет об участниках инициативы оппозиции «Платформа 2025».
«С целью получения новых “грантов” за рубежом продолжается активная имитация деятельности экстремистских формирований. В этот раз представители радикального сообщества анонсировали новую инициативу – “Платформа 2025”. Преступный замысел подразумевает консолидацию экстремистов для координации действий в период электоральной кампании в Республике Беларусь», – говорится в сообщении.
По сообщению СК, помимо уже известных участников «экстремистских формирований», силовики дополнительно установили еще 22 лица, которые присоединились к деятельности Тихановской и ее сторонников «по захвату государственной власти в Республике Беларусь неконституционным путем».
В отношении них возбуждены дела по ч. 1 ст. 357 УК республики (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти). Максимальное наказание по этой части – до 12 лет лишения свободы.
«Платформа 2025» была подписана на конференции оппозиции «Новая Беларусь» в Вильнюсе в августе этого года. В документе обозначаются цели предстоящих выборов президента республики. В том числе, их непризнание со стороны оппозиции. В белорусском СК назвали инициативу «новым надгробием достижений экстремистов».
В этом году президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал около 100 заключенных, находившихся в заключении по экстремистским статьям. Отмечалось, что ряд помилованных имеют хронические заболевания, являются инвалидами, пенсионерами. Речь шла о помиловании участников протестов против Лукашенко в 2020 г. Тогда граждане республики выходили на улицу с требованием пересмотра предварительных результатов голосования на выборах президента, по результатам которых победил Лукашенко.