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Politico: ВС Франции в 2025 году примут участие в учениях по сдерживанию России

Ведомости

Вооруженные силы Франции примут участие в крупномасштабных учениях НАТО в Румынии по отработке сценария сдерживания России, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Сами учения пройдут в мае 2025 г. Силы Франции должны будут добраться до Румынии в течение 10 дней для укрепления восточного фронта в качестве теста на способность противостоять «российской агрессии». Издание подчеркивает, что в течение последних лет сухопутные войска Франции переживают «глубокую трансформацию» для соответствия требованиям НАТО по боеспособности. К 2027 г. ВС Франции должны отработать маневр развертывания частей за 30 дней, включая установку штабов и налаживание путей снабжения войск. Ряд европейских генералов отметили, что главной проблемой в скором развертывании войск остается отсутствие так называемого «военного Шенгена», потому французские войска должны значительно улучшить показатель мобильности в регионе.

«Нам все еще могут мешать некоторые таможенные меры, но мы добились большого прогресса в диверсификации наших маршрутов», – рассказал генерал Пьер-Эрик Гийо.

Иной проблемой в достижении требований НАТО генералы назвали сокращение военного бюджета республики. По их словам, новое правительство стремится сократить дефицит в федеральном бюджете за счет военных расходов. Военные подчеркнули, что даже при отсутствии средств они смогут «честно заявить о переносе сроков», сославшись на дефицит в бюджете.

4 октября газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники сообщила, что истребители ВВС Финляндии впервые примут участие в ежегодных учениях НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon в 2024 г. Ежегодные учения НАТО по ядерному вооружению начинаются 14 октября в воздушном пространстве Великобритании, Дании и Нидерландов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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