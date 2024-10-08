Politico: ВС Франции в 2025 году примут участие в учениях по сдерживанию России
Вооруженные силы Франции примут участие в крупномасштабных учениях НАТО в Румынии по отработке сценария сдерживания России, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Сами учения пройдут в мае 2025 г. Силы Франции должны будут добраться до Румынии в течение 10 дней для укрепления восточного фронта в качестве теста на способность противостоять «российской агрессии». Издание подчеркивает, что в течение последних лет сухопутные войска Франции переживают «глубокую трансформацию» для соответствия требованиям НАТО по боеспособности. К 2027 г. ВС Франции должны отработать маневр развертывания частей за 30 дней, включая установку штабов и налаживание путей снабжения войск. Ряд европейских генералов отметили, что главной проблемой в скором развертывании войск остается отсутствие так называемого «военного Шенгена», потому французские войска должны значительно улучшить показатель мобильности в регионе.
«Нам все еще могут мешать некоторые таможенные меры, но мы добились большого прогресса в диверсификации наших маршрутов», – рассказал генерал Пьер-Эрик Гийо.
Иной проблемой в достижении требований НАТО генералы назвали сокращение военного бюджета республики. По их словам, новое правительство стремится сократить дефицит в федеральном бюджете за счет военных расходов. Военные подчеркнули, что даже при отсутствии средств они смогут «честно заявить о переносе сроков», сославшись на дефицит в бюджете.
4 октября газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники сообщила, что истребители ВВС Финляндии впервые примут участие в ежегодных учениях НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon в 2024 г. Ежегодные учения НАТО по ядерному вооружению начинаются 14 октября в воздушном пространстве Великобритании, Дании и Нидерландов.