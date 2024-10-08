Politico: ВС Франции в 2025 году примут участие в учениях по сдерживанию России

Сами учения пройдут в мае 2025 г. Силы Франции должны будут добраться до Румынии в течение 10 дней для укрепления восточного фронта в качестве теста на способность противостоять «российской агрессии». Издание подчеркивает, что в течение последних лет сухопутные войска Франции переживают «глубокую трансформацию» для соответствия требованиям НАТО по боеспособности. К 2027 г. ВС Франции должны отработать маневр развертывания частей за 30 дней, включая установку штабов и налаживание путей снабжения войск. Ряд европейских генералов отметили, что главной проблемой в скором развертывании войск остается отсутствие так называемого «военного Шенгена», потому французские войска должны значительно улучшить показатель мобильности в регионе.