Президент Азербайджана прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

С Алиевым Путин встречался в ходе своего визита в Азербайджан 19 августа. На встрече президент Азербайджана говорил, что после визита российского лидера свяжется с Пашиняном и расскажет о результатах переговоров. С премьер-министром Армении же Путин виделся 8 мая, когда тот приезжал на саммит ЕАЭС в Москву.