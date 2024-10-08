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Президент Азербайджана прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Позже состоится встреча российского лидера с Пашиняном
Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кремль для проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита глав государств стран СНГ. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

7 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин 8 октября проведет две двусторонние встречи. В первой половине дня запланирована встреча с Алиевым, а после с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ушаков уточнил, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Россия исходит из того, что основой комплексного урегулирования этих сложных вопросов является реализация известных трехсторонних договоренностей, подписанных в Москве лидерами Азербайджана, Армении и России в 2020 г.

С Алиевым Путин встречался в ходе своего визита в Азербайджан 19 августа. На встрече президент Азербайджана говорил, что после визита российского лидера свяжется с Пашиняном и расскажет о результатах переговоров. С премьер-министром Армении же Путин виделся 8 мая, когда тот приезжал на саммит ЕАЭС в Москву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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