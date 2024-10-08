Президент Азербайджана прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Азербайджана прибыл в Кремль на переговоры с ПутинымПозже состоится встреча российского лидера с Пашиняном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кремль для проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита глав государств стран СНГ. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
7 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин 8 октября проведет две двусторонние встречи. В первой половине дня запланирована встреча с Алиевым, а после с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Ушаков уточнил, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Россия исходит из того, что основой комплексного урегулирования этих сложных вопросов является реализация известных трехсторонних договоренностей, подписанных в Москве лидерами Азербайджана, Армении и России в 2020 г.
С Алиевым Путин встречался в ходе своего визита в Азербайджан 19 августа. На встрече президент Азербайджана говорил, что после визита российского лидера свяжется с Пашиняном и расскажет о результатах переговоров. С премьер-министром Армении же Путин виделся 8 мая, когда тот приезжал на саммит ЕАЭС в Москву.