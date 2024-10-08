Путин назначил нового посла в Панаме

Бойкову 70 лет, он занимал пост посла РФ в Панаме с 1 октября 2018 г. До этого работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и в посольствах СССР и России на Кубе, в Боливии, Аргентине и Колумбии. В 2001-2005 гг. был советником-посланником посольства в Венесуэле, в 2009-2015 гг. – генеральным консулом России в Генуе. Затем занимал пост замдиректора департамента специальной связи.