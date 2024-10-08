Путин назначил нового посла в Панаме
Президент России Владимир Путин освободил Евгения Бойкова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Панаме и назначил на этот пост дипломата Константина Гаврилова. Указы главы государства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Бойкову 70 лет, он занимал пост посла РФ в Панаме с 1 октября 2018 г. До этого работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и в посольствах СССР и России на Кубе, в Боливии, Аргентине и Колумбии. В 2001-2005 гг. был советником-посланником посольства в Венесуэле, в 2009-2015 гг. – генеральным консулом России в Генуе. Затем занимал пост замдиректора департамента специальной связи.
Константин Гаврилов родился 27 ноября 1960 г. По данным на 30 августа, в министерстве иностранных дел он занимал пост главного советника департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, Гаврилов возглавлял делегацию РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.
8 октября Путин также подписал указ об освобождении 65-летнего Ильи Моргунова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Султанате Оман. Этот пост займет дипломат Олег Левин.