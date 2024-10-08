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Путин назначил нового посла в Панаме

Ведомости

Президент России Владимир Путин освободил Евгения Бойкова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Панаме и назначил на этот пост дипломата Константина Гаврилова. Указы главы государства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Бойкову 70 лет, он занимал пост посла РФ в Панаме с 1 октября 2018 г. До этого работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и в посольствах СССР и России на Кубе, в Боливии, Аргентине и Колумбии. В 2001-2005 гг. был советником-посланником посольства в Венесуэле, в 2009-2015 гг. – генеральным консулом России в Генуе. Затем занимал пост замдиректора департамента специальной связи.

Константин Гаврилов родился 27 ноября 1960 г. По данным на 30 августа, в министерстве иностранных дел он занимал пост главного советника департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, Гаврилов возглавлял делегацию РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

8 октября Путин также подписал указ об освобождении 65-летнего Ильи Моргунова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Султанате Оман. Этот пост займет дипломат Олег Левин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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