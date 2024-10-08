Путин и Пашинян договорились о совместной охране границы с Ираном и Турцией

Путин 8 октября провел в Кремле переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Пашинян рассказал, что в последние месяцы между странами начался активный политический диалог. По его словам, недавно в Ереван приезжал вице-премьер Алексей Оверчук, а также премьер-министр Михаил Мишустин, на этих встречах обсуждались все аспекты сотрудничества между странами. По словам Пашиняна, нынешняя встреча – хорошая возможность обобщить эти обсуждения.