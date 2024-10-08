Путин и Пашинян договорились о совместной охране границы с Ираном и Турцией
С 1 января 2025 г. границу Армении с Ираном и Турцией будут охранять российские пограничники и пограничные войска Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.
«С 1 января 2025 г. пограничные войска СНБ Армении будут также участвовать в охране государственных границ Армения-Иран и Армения-Турция, а на контрольно-пограничном пункте государственной границы Армения-Иран будет полностью осуществляться силами пограничных войск СНБ Армении», – отметила Багдасарян (цитата по Armenpress).
Путин 8 октября провел в Кремле переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Пашинян рассказал, что в последние месяцы между странами начался активный политический диалог. По его словам, недавно в Ереван приезжал вице-премьер Алексей Оверчук, а также премьер-министр Михаил Мишустин, на этих встречах обсуждались все аспекты сотрудничества между странами. По словам Пашиняна, нынешняя встреча – хорошая возможность обобщить эти обсуждения.