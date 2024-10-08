ГПК Белоруссии заявил о расследовании применения оружия польскими военными
Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии заявил о расследовании по факту возможного применения польскими военными оружия на белорусской территории. Об этом сообщает белорусское ведомство в своем Telegram-канале.
Поводом для начала расследования послужило видео, опубликованное 7 октября в интернете, на котором, как утверждается, военнослужащий Польши применил автоматическое оружие через польское инженерное заграждение и проходящую за ним государственную границу Белоруссии.
«Госпогранкомитет официально заявляет, что это является пограничным инцидентом, совершенным с польской территории сотрудником силового ведомства республики Польша», – сообщает ведомство.
Также проводится комплекс мероприятий по установлению личности польского военнослужащего, возможно, осуществившего выстрел по человеку на территории Белоруссии, добавили в ГПК.
13 мая Польское агентство печати сообщило, что власти республики выделят 1,5 млрд злотых (порядка $375 млн) на укрепление заграждения на границе с Белоруссией. 11 мая премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о начале работы по укреплению восточных границ страны. Укрепления будут построены вдоль всей восточной границы.