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ГПК Белоруссии заявил о расследовании применения оружия польскими военными

Ведомости

Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии заявил о расследовании по факту возможного применения польскими военными оружия на белорусской территории. Об этом сообщает белорусское ведомство в своем Telegram-канале.

Поводом для начала расследования послужило видео, опубликованное 7 октября в интернете, на котором, как утверждается, военнослужащий Польши применил автоматическое оружие через польское инженерное заграждение и проходящую за ним государственную границу Белоруссии.

«Госпогранкомитет официально заявляет, что это является пограничным инцидентом, совершенным с польской территории сотрудником силового ведомства республики Польша», – сообщает ведомство.

Также проводится комплекс мероприятий по установлению личности польского военнослужащего, возможно, осуществившего выстрел по человеку на территории Белоруссии, добавили в ГПК.

13 мая Польское агентство печати сообщило, что власти республики выделят 1,5 млрд злотых (порядка $375 млн) на укрепление заграждения на границе с Белоруссией. 11 мая премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о начале работы по укреплению восточных границ страны. Укрепления будут построены вдоль всей восточной границы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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