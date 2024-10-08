Максим Боровой назначен замминистра сельского хозяйства

Боровому 40 лет, он родился 19 июня 1984 г. в Норильске. До прихода в министерство занимал различные должности в Росбанке, Россельхозбанке, работал в коммерческой структуре в Воронежской области. С 2018 по 2020 г. был заместителем директора и директором департамента развития сельских территорий Минсельхоза, с августа 2022 г. занимал пост директора департамента мелиорации в министерстве.