Число погибших в результате израильского удара по Дамаску увеличилось до семи

8 октября израильские вооруженные силы нанесли удар по Дамаску. Под обстрел попало жилое многоэтажное здание в районе Маззе. 2 октября сообщалось о том, что в результате ударов армии Израиля по Дамаску погибли три человека, еще трое получили ранения.