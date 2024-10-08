Число погибших в результате израильского удара по Дамаску увеличилось до семи
В результате израильского удара по жилому дому в сирийском Дамаске погибли семь мирных жителей, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.
По предварительным данным, среди семи мирных жителей были женщины и дети. Авиаудар также нанес «серьезный» материальный ущерб частной собственности в близлежащих районах.
По данным источника издания, авиаудар был нанесен тремя ракетами, выпущенными со стороны Голанских высот.
8 октября израильские вооруженные силы нанесли удар по Дамаску. Под обстрел попало жилое многоэтажное здание в районе Маззе. 2 октября сообщалось о том, что в результате ударов армии Израиля по Дамаску погибли три человека, еще трое получили ранения.