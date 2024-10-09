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Клишас стал полпредом Совета Федерации в Конституционном суде

Ведомости

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас стал полномочным представителем СФ в Конституционном суде России. Сенаторы проголосовали за это на заседании, трансляция которого ведется в Telegram-канале верхней палаты.

Кандидатуру Клишаса единогласно поддержали 170 сенаторов. Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко отметила, что в Конституционном суде необходимо присутствие статусного представителя от СФ, так как там обсуждаются «очень важные, непростые, часто сложные для страны» вопросы.

Клишас является сенатором Совета Федерации от Красноярского края. Доктор юридических наук, профессор. До избрания в Совет Федерации занимал должность президента ОАО «Горно-металлургическая компания "Норильский никель"», был депутатом Норильского городского совета депутатов Красноярского края четвертого созыва на непостоянной основе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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