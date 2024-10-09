Клишас стал полпредом Совета Федерации в Конституционном суде
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас стал полномочным представителем СФ в Конституционном суде России. Сенаторы проголосовали за это на заседании, трансляция которого ведется в Telegram-канале верхней палаты.
Кандидатуру Клишаса единогласно поддержали 170 сенаторов. Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко отметила, что в Конституционном суде необходимо присутствие статусного представителя от СФ, так как там обсуждаются «очень важные, непростые, часто сложные для страны» вопросы.
Клишас является сенатором Совета Федерации от Красноярского края. Доктор юридических наук, профессор. До избрания в Совет Федерации занимал должность президента ОАО «Горно-металлургическая компания "Норильский никель"», был депутатом Норильского городского совета депутатов Красноярского края четвертого созыва на непостоянной основе.